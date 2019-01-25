Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan'da yıkım senaryoları kuranlara esaslı bir ders vereceğiz"

"Seçimden düşmana korku salacak başarıyla çıkmalıyız"

"Sınırlarımızda yaşananlar seçimi kritik hale getirdi"

"Rusya'ya verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Güneyimizde de barışı sağlamış olduk"

"Bu seçimler sadece ülke içerisinden değil tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek"

"Kurulan tezgahları yıkıyoruz"

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Nisan'da yıkım senaryoları kuranlara esaslı bir ders vereceğiz. Seçimden düşmana korku salacak başarıyla çıkmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı. Fuar Merkezi'nde düzenlenen yemekte belediye başkan adayları, il ve ilçe teşkilat mensupları yer aldı.

Yemekte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir vefa yemeğidir. Muhabbet sofrasında bir araya geldik. 31 Mart seçimlerine 65-66 günümüz var. Gayret edeceğiz. Tüm cumhur ittifakının belediye başkanı adaylarına özellikle başarılar diliyorum. Gerek AK Partili gerek MHP'li kardeşlerimizi inşallah bu süreçte 31 Mart akşamının adeta heyecanı ile kutluyorum. 1 Nisan'da inşallah yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum" diye konuştu.

31 Mart'ta görevlerini devredecek başkanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreci dayanışma içerisinde yürütmemiz gerekiyor. Partimiz İl başkanı MHP İl Başkanı buradalar. Birlikte yola çıkıyorlar. Eski yeni demeden milletvekillerimiz teşkilat mensuplarımız ile bu startı vermiş oluyoruz. Herhangi bir soruya hiçbir AK Partili'nin kesinlikle yer vermemesini istiyorum. Zira bizim en önemli şiarımız nedir unutmayın bizim bir vaadimiz var. Bu vademize sadık olacağız. Her seçim gibi buda bir imtihandır. Anlımızın akıyla Türkiye düşmanlarına korku verecek bir başarı oranıyla çıkmamız önem arz ediyor. İnşallah yeni belediyelerle gücümüzü perçinleyeceğiz. 1 Nisan'da yıkım senaryoları kuranlara esaslı bir ders vereceğiz. Seçimden düşmana korku salacak başarıyla çıkmalıyız" dedi.

"Güçlü bir Türkiye istemeyenler sahadalar"

"Biz çalıştığımız mücadele ettiğimiz için Rabbim de zaferi bu kadroya nasip etmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. 31 Mart seçimlerine de aynı azimle kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiselerin 31 Mart seçimlerini önemli bir hale getirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimler sadece ülke içerisinden değil tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek. AK Parti 31 Mart'ta acaba ne alacak? Sandıktan ne çıkacak? Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak için neler yapıldığını görüyoruz. Sınırlarımızda yaşananlar seçimi kritik hale getirdi. Güçlü bir Türkiye istemeyenler sahadalar" ifadelerini kaydetti.

İç siyasette ve dış siyasette kurulan bu tezgahların hepsini yıktıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurulan tezgahları yıkıyoruz. Kapılarında bizi bekletenler artık bekletemeyecekler. Rusya'ya verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Güneyimizde de barışı sağlamış olduk" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayyumla yönetilen belediyeleri AK Parti yönetimiyle buluşturmak boynumuzun borcudur" diyerek Erzurum'dan tarihi bir zafer beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA