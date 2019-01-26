Cumhur İttifakı'nın Adana Adayları Tanıtıldı

Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtımı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze bakacağız" dedi. Adana'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. İstasyon Meydanı'nda miting havasında geçen tanıtım toplantısına çok sayıda AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili katıldı. Burada halka seslenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, sadece 31 Mart Yerel Seçimleri'nde değil, sonuna kadar Cumhur İttifakı'ndan yana olacaklarını belirterek, "Cumhur İttifakı'na karşı ihanetin, işgal ve istila emellerinin can ve kan düşmanıyız. Biz MHP olarak AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuk. Milli kaderimize birlikte yön verdik. Biz yeni 15 Temmuz'ların olmaması için, bekamızın korunması için tedbirli olmak zorunda olduğumuzu gördük. 31 Mart'ta yapılacak seçimin de tarihi bir önemi bulunmaktadır. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyor. Zalimler fırsat kolluyor, hainler ortam yokluyor. Cumhur İttifakı'nın mimarları Erdoğan ile Bahçeli, milli beka için Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta da devam etmesi gerektiği kanaatine vardılar. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemimizi boğma, emelini bozguna uğratmanın bir borç olduğu gerçeğinde birleştiler. Cumhur İttifakı'nın bu muhteşem tablosu göstermektedir ki 31 Mart Seçimleri'nde Adana, bu zillete geçit vermeyecek, yeni bir tarih yazacaktır" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TARAFLARI OLARAK HİÇBİR ZAMAN ANLAŞMAZLIĞA DÜŞMEDİK"

Milli bekayı lekelemek isteyenlere sessiz kalmadıklarını, bir olarak Cumhur İttifakı'nın iradesini 31 Mart'ta göstermek, zilleti etkisizleştirmek için harekete geçtiklerini ifade eden Karakaya, "Cumhur İttifakı'nı bir seçim ittifakı basitliğinde görmedik. Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik. 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığının tamamında ve alt belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın amaçlarına yakışır şekilde AK Parti ile birlikteliğe vardık. Biz MHP olarak 27 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayarak, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararı aldık. Onlar da 3 Büyükşehir Belediyesinde bizi destekleme kararı aldı. Aynı şekilde alt belediyelerde de ilkesel bazda anlaştık. Karşılıklı olarak ittifakımızın gereği neyse onu yaptık" diye konuştu. Bugün İstasyon Meydanı'nda tanıtımı yapılan belediye başkan adaylarının Cumhur İttifakı olduğunu ifade eden Karakaya, "Bu ittifak, sizleri belediye başkan adaylarımızı seçtirmek için bir ittifak değildir. Bu ittifak, 31 Mart akşamı bitecek bir ittifak da değildir. İnanıyorum ki adaylarımız, seçildikten sonra da Cumhur İttifakı'nın ruhuna göre hareket edeceklerdir" dedi.

"BİZ, BİZDEN OLANLARLA YÜRÜYORUZ"

Başarının ancak istenirse geleceğini dile getiren Karakaya, "31 Mart'ta düşmanı sevindirmeyelim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ters düz edeceklerini iddia edenlere prim vermeyelim. Fitne ve fesada hayat hakkı tanımayalım. Küskünlükleri, dargınlıkları arkamıza atıp ülkemizin doğruluşuna hep birlikte omuz verelim. 1 Nisan için sinsi sinsi kurgu yapanları sükut-u hayale uğratalım. Cumhur İttifakı olarak Anadolu'nun her yerinde ant olsun çalışacağız ve başaracağız. Biz, bizden olanlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi farkındalıklarını bir kenara bırakan, aynı duyguları paylaşan bir Adana gördüğünü belirterek, "15 Temmuz gecesini inkar edenlere inat, o gecenin ruhunu asla unutmamamız gerekiyor. Çünkü o gece çıplak ellerimizle devletimize, milletimizin istiklaline sahip çıktığımızda, sağımızda solumuzdakine siyasi görüşünü sormadık. Kardeş olduk ve gönüldaş olduk. 15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz öncesinde kimin ne dediğine değil, kimin nerede durduğuna bakmak lazım. Cumhur İttifakı bu milletin doğal mutabakatıdır. Biz 15 Temmuz'dan sonra 7 Ağustos Yenikapı Mitingiyle, yeni bir bilince karar verdik" dedi.

"BİZ BU BÜYÜK BİRLİKTELİĞE FİTNE SOKUP DÜNÜ KONUŞMAK İSTEYENLERE DÖNÜP BAKMAYACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'ye 15 Temmuz gecesi gösterdiği duruştan dolayı teşekkür eden Ünal, "Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı'yla tarihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye bakacağız. Bizler işimizi gönülden yaparız. İşte bugün gönül adamları bugün burada. Cumhurbaşkanımız, 'gönül belediyeciliği' diyor. İşini gönülden yapacaksın. Tıpkı 15 Temmuz gecesi 'Vatan söz konusuysa, gerisi teferruattır' diyerek gönlünü, yüreğini ortaya koyan, o gece şehadet şerbeti içen 251 şehidimiz gibi" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "İnşallah Adana'dan yükselen bu coşku, tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Delet Bahçeli'yle birlikte 31 Mart akşamı zafere ulaştıktan sonra Adana'nın her köşesine, milletimizin bizden beklediği hizmetleri götüreceğiz" dedi. Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sözlü, başkanlık yaptığı dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de Cumhur İttifakı'na yakışır şekilde hizmetlerini sürdüreceğini ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TANITILDI

Konuşmaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sahneye gelerek Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediyelerinin başkan adaylarını tanıttı. Adana'da Cumhur İttifakı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hüseyin Sözlü olurken, Seyhan Belediye Başkan Adayı AK Partili Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkan Adayı AK Partili Mehmet Fatih Kocaispir, Çukurova Belediye Başkan Adayı MHP'li Yusuf Baş, Sarıçam Belediye Başkan Adayı MHP'li Bilal Uludağ oldu. Adana'da Cumhur İttifakı'nın diğer ilçelerindeki belediye başkan adayları ise şu şekilde: Ceyhan Belediyesi: Ali Alper Boydak Aladağ Belediyesi: Mustafa Akgedik Feke Belediyesi: Ahmet Sel İmamoğlu Belediyesi: Gazi Adamhasan Karaisalı Belediyesi: Saadettin Aslan Karataş Belediyesi: Necip Topuz Pozantı Belediyesi: Mustafa Çay Saimbeyli Belediyesi: Mustafa Şahin Gökçe Tufanbeyli Belediyesi: Remzi Ergü Yumurtalık Belediyesi: Türkeş Filik

(Rüşan Anıl Atar - Mustafa Yusuf Kantarlı/İHA)

Kaynak: İHA