Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
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Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası

11.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:26
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası

ORDU'da kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

ORDU'da kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde 'yağmur' duası okutuldu. Ordu'daki camilerde de cuma namazı hutbesinde suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekilerek, namaz sonrası cemaatle yağmur duası edildi. Kent merkezindeki Yalı Cami imamı Murat Sivrikaya tarafından okunan hutbede, "Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri sudur. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 'canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır' ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. Değerli Müminler, aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez" dedi.

Okunan hutbenin ve kılınan namazın ardından yağmur duası edildi. Vatandaşlar da gerçekleştirilen duaya eşlik etti.'İNŞALLAH BU YIL DAHA ÇOK YAĞMUR YAĞAR'Cuma namazı kılmak için camiye gelen vatandaşlardan Reşit Akif Gürsoy, susuzluk sorunu yaşandığını belirterek, "Bilindiği üzere bu ara su sıkıntısı yaşanıyor. Susuzluk hepimizin malumu. Allah'a dua ederek her şeyi ondan bekliyoruz. Veren de alan da odur. İnşallah bu sene daha fazla yağmur yağar ve önümüzdeki sene su sıkıntısı çekmeyiz" diye konuştu.

Cafer Ateş ise, "Şu anda bizim bölgemizde de yağmur sıkıntısı yaşanıyor. 15-20 gündür yağmur yağmıyor. Bağlarımız, bahçelerimiz kuraksadı. Ben Arpaköy Mahallesi'nde yaşıyorum. Bizim içme sularımız azaldı. Derelerimizde sularımız az akıyor. Yağmurun yağması için dua ettik. Allah kabul etsin" ifadelerinde bulundu.


Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da kuraklığa karşı 'yağmur' duası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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