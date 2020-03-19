Cuma mesajları yeni 2020 - Anlamlı, resimli Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları Hayırlı Cumalar! En mübarek zamanlardan Cuma günü geldi. Cuma namazı sonrası yakınlarınızın ve sevdiklerinizin Cuma gününü, en şık Cuma mesajları ile kutlayın. WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden dostlarınıza göderebileceğiniz yazılı, resimli, kısa, ayetli Cuma mesajlarını derledik. İşte, hadisli Cuma mesajları 2020...

Yeni resimli Cuma mesajları ile dua çemberini genişletin. Kısa ve öz Cuma mesajları uzaktaki sevdiklerinize gönderilmek için hazır! Allah (c.c) katında, en hayırlı günlerden olan Cuma günü, semâya açılan ellerin geri çevrilmeyeceği bilinir. Arkadaşlarınızın, sevdiklerinizin dualarında olmak için en yeni 2020 Cuma mesajları yazılı ve resimli haberimizde.

RESİMLİ VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı Cumalar. .

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar...

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…

Ömrümüzün hikâyesini yazan Rabbim, gönlümüzden geçen güzellikleri de bize kader diye yazsın… Hayırlı Cumalar…

Allah'ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar…

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar...

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun…

Tüm kainatın yaratıcısı yüce Rabbim seni unutmamıza senden uzaklaşmamız için bize imkanlar tanıma bizleri o yollardan o tarz şer odaklarından uzak tut. Senin adını anarak bizleri şer yollara sokmaya çalışan kullarının iç yüzünü göstermek nasip eyle. Her Cuma namazı vakti cemaat ile karşında olmamızı nasip et Allah'ım. Hayırlı Cumalar.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun...

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

Kalbimiz imanla, gönlümüz İslamla, dilimiz Kur'anla, kulağımız ezanla, evimiz huzur ve neşe ile dolsun. Cumamız mübarek olsun.

"Fe inne meal usri yusra" Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Rabbim her daim işinizi kolay yüreğinizi ferah eylesin. Hayırlı cumalar.

Güzel insanların kalbi, toprağa rahmet indiren yağmura benzer. Yağdıkça güzelleşir, güzelleştikçe huzur verir. Kalbi güzel insan, dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim; Habibini öyle sevdir ki bizlere, gözümüzü kapatıp 'Ya Rasulallah' dediğimizde, gül kokusu sarsın her yanımızı. Hayırlı, nurlu cumalar.

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

'O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)'

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran O vakte vâkıf olabilme duası ile Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...(Amin)