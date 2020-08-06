Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden ve SMS ile gönderilme hazır, sizleri bekliyor. En şık cuma mesajları, cemaat ile idrak edilen cuma namazı ardından sevdiklerinize göderilmeyi bekliyor. Kısa, uzun, anlamlı, resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları ile güne daha fazla anlam katın. Duaların geri çevrilmediği, hayırlara vesile olan cuma günü, Müminlerin bayram günüdür. Bu özel günde Müslüman alemi Allah (c.c)'ı bolca zikreder ve ondan af diler. Yeni cuma mesajları haberimizde.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Rasulullâh s.a.v şöyle buyurdu: "Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." Hayırlı cumalar.

3 dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına ettiği dua. (İbn m. Dua 11)

"Senin elin kırık ise, kesilmiş ellere bak! Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayanlara bak! Allah'a şükret." Hayırlı cumalar.

"Ve; Dünyadaki en büyük gurbet,insanın Rabbine uzak kalmasıdır."Cumanız mübarek olsun.

"Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar,cennetler içinde ve pınarlar başındadır."(Hicr s.45) hayırlı cumalar.

Ve aşk... Uzanmaktır kirli dünyadan arş-ı alaya ve demektir secdede; sübhane rabbiyel ala. Cumanız Mübarek Olsun.

Siz cehennemi iğne ucu kadar yerden görseydiniz başınızı secdeden kaldıramazdınız. Hz.Muhammed (S.A.V) hayırlı cumalar.

O konuştuğunda rüzgar bile susardı.Hz.Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem)...Cumanız mübarek olsun.

Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. 'Mevlana'

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." Hz. Muhammed s.a.v hayırlı nurlu cumalar.

Bir hata görürde söylemezseniz sizde hayır yoktur. Söylersiniz dinlemezse onda hayır yoktur. Hz. Ömer (r.a) hayırlı cumalar.

Duaların geri çevirilmediği bu mübarek cuma gününde Rabbim dualarınızı kabul etsin... Hayırlı cumalar.

"Eğer dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi."Gül ( Hadis-i Şerif )

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle. Cumamız Mübarek Olsun.

"Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! O'nun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur…" Kehf, 18/27

Rasülüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki : Ramazân ayındaki cumanın diğer cumalara üstünlüğü, Ramazân ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Cumamız Mübarek Olsun.