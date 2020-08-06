Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları
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Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden ve SMS ile gönderilme hazır, sizleri bekliyor. En şık cuma mesajları, cemaat ile idrak edilen cuma namazı ardından sevdiklerinize göderilmeyi bekliyor. Kısa, uzun, anlamlı, resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları
06.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:19

Resimli cuma mesajları ile güne daha fazla anlam katın. Duaların geri çevrilmediği, hayırlara vesile olan cuma günü, Müminlerin bayram günüdür. Bu özel günde Müslüman alemi Allah (c.c)'ı bolca zikreder ve ondan af diler. Yeni cuma mesajları haberimizde.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Rasulullâh s.a.v şöyle buyurdu: "Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." Hayırlı cumalar.

3 dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına ettiği dua. (İbn m. Dua 11)

"Senin elin kırık ise, kesilmiş ellere bak! Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayanlara bak! Allah'a şükret." Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

"Ve; Dünyadaki en büyük gurbet,insanın Rabbine uzak kalmasıdır."Cumanız mübarek olsun.

"Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar,cennetler içinde ve pınarlar başındadır."(Hicr s.45) hayırlı cumalar.

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Ve aşk... Uzanmaktır kirli dünyadan arş-ı alaya ve demektir secdede; sübhane rabbiyel ala. Cumanız Mübarek Olsun.

Siz cehennemi iğne ucu kadar yerden görseydiniz başınızı secdeden kaldıramazdınız. Hz.Muhammed (S.A.V) hayırlı cumalar.

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

O konuştuğunda rüzgar bile susardı.Hz.Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem)...Cumanız mübarek olsun.

Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. 'Mevlana'

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." Hz. Muhammed s.a.v hayırlı nurlu cumalar.

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Bir hata görürde söylemezseniz sizde hayır yoktur. Söylersiniz dinlemezse onda hayır yoktur. Hz. Ömer (r.a) hayırlı cumalar.

Duaların geri çevirilmediği bu mübarek cuma gününde Rabbim dualarınızı kabul etsin... Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

"Eğer dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi."Gül ( Hadis-i Şerif )

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle. Cumamız Mübarek Olsun.

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

"Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! O'nun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur…" Kehf, 18/27

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Rasülüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki : Ramazân ayındaki cumanın diğer cumalara üstünlüğü, Ramazân ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Cumamız Mübarek Olsun.

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

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