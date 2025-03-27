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Cuma günü yarım gün tatil mi SON DAKİKA? 28 Mart Cuma resmi tatil mi?

Cuma günü yarım gün tatil mi SON DAKİKA? 28 Mart Cuma resmi tatil mi?
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Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de "Cuma günü yarım gün tatil mi?" sorusu oldu. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler bu sorunun yanıtını araştırıyor. Bayram tatili planı yapacak olan vatandaşlar için bu bilgi büyük önem taşıyor.

28 Mart 2025 Cuma günü resmi tatil mi, değil mi sorusu sıkça gündeme gelirken, "Cuma günü yarım gün tatil mi?" sorusuna net yanıt arayanların sayısı her geçen gün artıyor. Arefe gününün hangi güne denk geldiği ve kamu çalışanlarına verilen idari izin kararları da bu konuda belirleyici rol oynuyor. Peki, Cuma günü yarım gün tatil mi SON DAKİKA?

CUMA GÜNÜ YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Mart 2025 Cuma günü, Ramazan Bayramı öncesindeki son iş günüdür ve resmi tatil kapsamında değildir. Arefe günü ise 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk gelmekte olup, bu gün yarım gün tatil olarak kabul edilir.

Cuma günü yarım gün tatil mi SON DAKİKA? 28 Mart Cuma resmi tatil mi?

28 MART CUMA RESMİ TATİL Mİ?

Kamu çalışanları için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamına alınmış ve böylece toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sağlanmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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