Cuma günü hangi diziler var? 18 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 18 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Şubat Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Şubat Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

18 ŞUBAT CUMA YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Baba

02:30 Oğlum

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Camdaki Kız

02:45 Yabancı Sinema

04:10 Asi

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

23:45 Yalnız Kurt

03:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

01:45 En Hamarat Benim

04:30 Kamera Arkası

05:00 Kefaret

06:00 Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda (Final)

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

23:15 3'Te 3

00:35 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

03:15 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

05:15 Seksenler

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