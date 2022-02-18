Cuma günü hangi diziler var? 18 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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18 Şubat 2022 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 18 Şubat Cuma TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 18 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Şubat Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Şubat Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
18 ŞUBAT CUMA YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 00:15 Baba
- 02:30 Oğlum
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00:15 Camdaki Kız
- 02:45 Yabancı Sinema
- 04:10 Asi
ATV YAYIN AKIŞI
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
- 23:45 Yalnız Kurt
- 03:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane
- 05:30 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
- 00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 16:45 Fulya İle Umudum Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:45 En Hamarat Benim
- 04:30 Kamera Arkası
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
TV8 YAYIN AKIŞI
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda (Final)
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 23:15 3'Te 3
- 00:35 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 03:15 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 05:15 Seksenler