Çukurova Üniversitesi'nde geliştirilen 'dozimetrik' malzemeler tanıtıldı
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Çukurova Üniversitesi'nde geliştirilen 'dozimetrik' malzemeler tanıtıldı

Çukurova Üniversitesi'nde geliştirilen 'dozimetrik' malzemeler tanıtıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇUKUROVA Üniversitesi'nde NATO destekli Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Ajanlara karşı korunma rojesi kapsamında geliştirilen ve üstün özelliklere sahip dozimetrik malzemeler tanıtıldı.

ÇUKUROVA Üniversitesi'nde NATO destekli Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Ajanlara karşı korunma rojesi kapsamında geliştirilen ve üstün özelliklere sahip dozimetrik malzemeler tanıtıldı.

Çukurova Üniversitesi'nce Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) destekli Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Ajanlarına karşı korunma projesi olan dozimetre geliştirildi. Fen Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, yardımcıları Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ ve projede yer alan araştırmacılar katıldı.

'KBRN AJANLARA KARŞI KORUNMA PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ'Projenin yürütücülüğünü üstlenen Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil, Belçika'da NATO'nun Barış ve Güvenlik için Bilim Programı, SPS ileri teknolojiler, KBRN ajanlara karşı korunma konularıyla ilgili projeleri desteklediğini ifade etti. Prof. Dr. Yeğingil, NATO'nun SPS projelerinin, NATO ortak ülkelerinin bilimsel ortam ve aktivitelerinin son teknolojinin gereksinimine uygun aletlerin satın alınmasına katkı sağlayarak, araştırma laboratuvarlarını ve genç bilim insanlarını fonlayarak desteklediklerini söyledi.PROJENİN YARISINA GELİNDİÇukurova Üniversitesi Fizik Bölümü olarak yer aldıkları projenin üç yıl için desteklendiğini ifade  eden Prof. Dr. Yeğingil, çok uluslu bu projenin konusuyla ilgili şunları söyledi: "Bu projenin toplam uluslararası çalışma grubu sayısı sekiz olup, bu gruplar NATO ülkelerine (Türkiye, ABD, Polonya) ve NATO ortak ülkelerine (İsrail, Ukrayna, Yeni Zelanda) ait enstitülerindendir. Projenin ana amacı, radyoaktif maddelerin kullanıldığı  beklenmedik bir terörist saldırı karşısında halkın önceden üzerlerinde taşıyabileceği şekilde tasarlanmış dozimetreleri geliştirmek ve bu dozimetrilerle, saldırı sırasında kişinin maruz kaldığı dozu belirlemek; aynı zamanda radyoaktivitenin cinsine karar vermektir. Böylece beklenmedik bir felaket sırasında hastanelerdeki triaja yardımcı olmaktır. Yarısına gelinen projede Çukurova Üniversitesi grubu tarafından bulunan yeni dozimetrik malzemeler, bütün dünyada kliniklerde tedavi sırasında ve kişisel dozimetre olarak yaygın olarak kullanılmakta olan ticari dozimetrelerle karşılaştırıldığında hassasiyetleri onlardan daha güçlü ve dozimetrik lüminesans karakteristikleri de çok üstün malzemeler olarak rapor edilmiştir."'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDAYIZ'

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ise projenin yürütüldüğü laboratuvarlarda incelemelerde bulunarak NATO'nun bilime ve genç bilim insanlarına verdiği bu destek nedeniyle bütün proje çalışanları adına teşekkür ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Tuncel amaçlarının, bağımsız araştırma yapma kabiliyetine ve alanında temel bilimlerle donatılmış bireyler yetiştirip bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşmak olduğunu söyledi. Çukurova Üniversitesi'nin, araştırma üniversitesi olma yolunda önemli adımlar attığına işaret eden Prof. Dr. Tuncel, uluslararası standartlarda bilgi üretmenin, ürettiği ve üretilmiş nitelikli bilgiyi kullanarak  paylaşmanın, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmanın ve güvenilmenin önemine vurgu yaptı.


Çukurova Üniversitesi'nde geliştirilen 'dozimetrik' malzemeler tanıtıldı
Çukurova Üniversitesi'nde geliştirilen 'dozimetrik' malzemeler tanıtıldı
Çukurova Üniversitesi'nde geliştirilen 'dozimetrik' malzemeler tanıtıldı
Çukurova Üniversitesi'nde geliştirilen 'dozimetrik' malzemeler tanıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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