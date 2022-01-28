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Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu

Adana'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Çukurova Rock Festivali, 12-13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Çukurova Rock Festivali, 12-13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

2016 yılından bu yana Adana'da düzenlenen ve onlarca sanatçıyı on binlerce müzikseverle buluşturan Çukurova Rock Festivali, bu yıl 12-13-14-15 Mayıs tarihlerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Bacardi Birbiçer Tesisleri'nde gerçekleşecek.

4 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde katılımcılara kamp imkanı da sunulacak. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Magazin

Çukurova, Seyhan, Mayıs, Adana, Magazin, Haber

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