Çukurca belediyesi ve ilçe emniyetinden ortak yardım kampanyası
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Emniyet Müdürlüğü, Çukurca, Yaşam

Çukurca belediyesi ve ilçe emniyetinden ortak yardım kampanyası

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak olarak şehit, gazi ve 65 yaş üstü olan aileleri ziyaret ederek yardım kolileri verildi.

04.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:51
Çukurca belediyesi ve ilçe emniyetinden ortak yardım kampanyası

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak olarak şehit, gazi ve 65 yaş üstü olan aileleri ziyaret ederek yardım kolileri verildi.

Çukurca Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak olarak şehit, gazi ve 65 yaş üstü olan aileleri ziyaret ederek yardım kolileri verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ile kurumlarımız arasında ortak bir şekilde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı ziyaret ederek gıda malzemesi yardımında bulunduk. Bundan sonrada ilçemizde bulunan bütün kurumlar ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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