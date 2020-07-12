Çukura düşen ineği AKUT ekipleri kurtardı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çukura düşen bir ineği AKUT ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çukura düşen bir ineği AKUT ekipleri kurtardı.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban kasabasında bir çiftçiye ait inek arazide otladığı sırada derin bir çukura düştü. AKUT ekiplerini arayarak yardım istenmesi sonucu ekipler bölgeye gelerek ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Gece yarısı yapılan operasyonla inek düştüğü çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA