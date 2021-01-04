Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!

4 sezondur devam eden aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?



ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 109. son bölüm ardından, 110 bölüm fragmanı ile merak uyandırdı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

ÇUKUR OYUNCULARI!

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar