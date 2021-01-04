Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!
4 sezondur devam eden aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!
Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!
ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 109. son bölüm ardından, 110 bölüm fragmanı ile merak uyandırdı.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM
Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.
ÇUKUR OYUNCULARI!
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar