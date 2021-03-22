Çukur yeni bölüm canlı izle! Show TV Çukur 121. bölüm izle!
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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak. Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar