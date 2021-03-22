Çukur yeni bölüm canlı izle! Show TV Çukur 121. bölüm izle!
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Çukur yeni bölüm canlı izle! Show TV Çukur 121. bölüm izle!

22.03.2021 20:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:51
Çukur yeni bölüm canlı izle! Show TV Çukur 121. bölüm izle!

Pazartesi günleri Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur yeni bölüm canlı izle! Show TV Çukur 121. bölüm izle! Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde.

4 sezondur devam eden aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti! Çukur yeni bölüm canlı izle! Show TV Çukur 121. bölüm izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak. Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

ÇUKUR CANLI İZLE

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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