Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur son fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 16 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 11. bölüm (104. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda? Çukur 104 fragmanı
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yen bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 102. bölüm full izle!
ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Merakla beklenen 101. bölümün bitmesinin hemen ardından 102. bölüm yani 4. sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugün ekranlara gelen 102. bölümden hemen sonra ise 103. bölüm fragmanı ekranlara gelecek.
ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa'nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur'a yapılan ani saldırılar nefes kesecek.
ÇUKUR 4. SEZON 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Remzi: Çağrı Atakan