Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur son fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur son fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

16.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:37
Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur son fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 16 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 11. bölüm (104. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda? Çukur 104 fragmanı

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yen bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 102. bölüm full izle!

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 101. bölümün bitmesinin hemen ardından 102. bölüm yani 4. sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugün ekranlara gelen 102. bölümden hemen sonra ise 103. bölüm fragmanı ekranlara gelecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur son fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa'nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur'a yapılan ani saldırılar nefes kesecek.

ÇUKUR 4. SEZON 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan

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