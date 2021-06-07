Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor
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Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un merakla beklenen 131. final bölümünden fragman yayınlandı. Fragmanda Yamaç Koçavalı ve Şahram teke tek mücadele edecek. Çukur'un final bölümü öncesinde ise gala gecesi ekrana gelecek.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, bu akşam yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

YAMAÇ VE AMCA ÖLÜM SAVAŞI VERİYOR

Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak.

NEHİR, EFSUN'A BOMBAYI PATLATTI

Geçtiğimiz günlerde Çukur'un final bölümünden bir ön izleme yayınlandı ve Nehir'in aylar sonra geri döneceği ortaya çıktı. Efsun ile bir sahilde sohbet eden Nehir, Yamaç'tan bir erkek çocuğu olduğunu söyledi.

Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor

MUHTEŞEM BİR GALAYLA VEDA EDECEK

TEMA Vakfı iş birliğiyle Show TV ekranlarında bu akşam final bölümü öncesi yayınlanacak özel bir galayla hayranlarına veda edecek. Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında, Çukur Ormanı için kampanya düzenlenecek. Gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.

Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor

ÇUKUR'UN KADINLARI ŞARKI SÖYLEYECEK

Çukur kadınlarından oluşan Çukur Burda grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecekler. Yine Kamufle ve Toygar Işıklı'nın yeni Çukur şarkısı 'Savaşın İçindeyim' ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sunulacak. Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği 'Son Mektup' şarkısıyla sahnede olacak.

Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekler.

Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor
Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor
Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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