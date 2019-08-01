Çukur'un Cumali'si Necip Memili kimdir?
Necip Memili, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Cumali karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncunun sevgilisi ile öpüşürken görüntüleri sonrasında Necip Memili ismi internette aranmaya başlandı. Peki, Necip Memili kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Cumali karakterini ünlü oyuncu Necip Memili canlandırıyor. Son sezonda diziye dahil olan Memili, Çukur'un en sevilen karakterlerinden biri olmayı başardı. Sevgilisi ile öpüşürken çekilen görüntüleri sonrasında ise oyuncu hakkında araştırmalar başladı. Peki, Necip Memili kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
NECİP MEMİLİ KİMDİR?
Necip Memili, 27 Mayıs 1980'de Adana'da doğdu. Çocukluğu, Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde geçen oyuncuÇukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Necip Memili, Lise eğitimini Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü üzerine tamamladı. Mezuniyetin ardından hemen sonra makine montajda çalışmaya başladı. Bir kültür merkezinde tiyatroda çalışan oyuncu, üç sene sonra Devlet Konservatuvarına girdi. 4 senelik eğitimin ardından 2007 yılında İstanbul'a yerleşti.
Necip Memili, Adana Seyhan Belediyesi'nde tiyatro ile sanat hayatına adım attı. İlk dizi deneyimini ise 1996 yılında rol aldığı Tatlı Kaçıklar dizisi ile yaşadı.
2005 yılında yayınlanmakta olan Beşinci Boyut dizisinde Ali karakterini canlandırarak profesyonel karyerine adım attı. Necip Memili, 2008 tarihine kadar Selena, Arka Sokaklar, Hakkını Helal Et, Bez Bebek, Pusat, Yaprak Dökümü ve Gece Gündüz gibi projelerde yer aldı.
2007 yılında çocukluk arkadaşı Caner Cindoruk ile birlikte İstanbul'a geldiklerinde Savaş Dinçel'in yazdığı "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde Caner Cindoruk ile birlikte oynadı.
2015 yılında Ocak ayında Moda sahnesinde "Bira Fabrikası" adlı tiyatro oyununda Onur Ünsal, Melis Birkan, Gürsu Gür ile birlikte oynadı.
Necip Memili, 2018 yılında Show TV'de Çukur dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide Cumali Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2005 - Beşinci Boyut - Ali
2006 - Selena - Deli
2007 - Arka Sokaklar - Nevzat
2007 - Hakkını Helal Et - Mahkum
2007 - Bez Bebek - Selman
2007 - Pusat - Taksici
2007-2008- Yaprak Dökümü - Serkan
2008 - Gece Gündüz - Nuri
2009 - Hanımın Çiftliği - Zaloğlu Ramazan
2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı
2010 - Nene Hatun
2011 - Firar - Fikret
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam - Fırıldak Necmi
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel - Ali Kemal Sözer
2011 - Lüks Otel
2012 - Yalan Dünya - Cumali
2012-2013 - Dila Hanım - Azer Barazoğlu
2013 - Moskova'nın Şifresi: Temel - Ali Kemal Sözer
2014 - Ulan İstanbul - Doğan
2014 - Sürgün İnek - İmam Ahmet
2015 - Bedel - Vedat
2015 - Guruldayan Kalpler - Yaşar
2015 - Yok Artık! - Ahmet
2016 - Kaçma Birader - Kadir
2016 - Kehribar - Musa Bozoğlu
2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Evliya Çelebi
2017 - Dolunay - Hakan
2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul - Kadir
2018 - Şahsiyet - Tolga
2018 - Çukur - Cumali Koçovalı
2019 - Karakomik Filmler 2 Arada - Kadir Alimdar