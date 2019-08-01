Çukur'un Cumali'si Necip Memili kimdir?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Cumali karakterini ünlü oyuncu Necip Memili canlandırıyor. Son sezonda diziye dahil olan Memili, Çukur'un en sevilen karakterlerinden biri olmayı başardı. Sevgilisi ile öpüşürken çekilen görüntüleri sonrasında ise oyuncu hakkında araştırmalar başladı. Peki, Necip Memili kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili, 27 Mayıs 1980'de Adana'da doğdu. Çocukluğu, Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde geçen oyuncuÇukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Necip Memili, Lise eğitimini Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü üzerine tamamladı. Mezuniyetin ardından hemen sonra makine montajda çalışmaya başladı. Bir kültür merkezinde tiyatroda çalışan oyuncu, üç sene sonra Devlet Konservatuvarına girdi. 4 senelik eğitimin ardından 2007 yılında İstanbul'a yerleşti.

Necip Memili, Adana Seyhan Belediyesi'nde tiyatro ile sanat hayatına adım attı. İlk dizi deneyimini ise 1996 yılında rol aldığı Tatlı Kaçıklar dizisi ile yaşadı.

2005 yılında yayınlanmakta olan Beşinci Boyut dizisinde Ali karakterini canlandırarak profesyonel karyerine adım attı. Necip Memili, 2008 tarihine kadar Selena, Arka Sokaklar, Hakkını Helal Et, Bez Bebek, Pusat, Yaprak Dökümü ve Gece Gündüz gibi projelerde yer aldı.

2007 yılında çocukluk arkadaşı Caner Cindoruk ile birlikte İstanbul'a geldiklerinde Savaş Dinçel'in yazdığı "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde Caner Cindoruk ile birlikte oynadı.

2015 yılında Ocak ayında Moda sahnesinde "Bira Fabrikası" adlı tiyatro oyununda Onur Ünsal, Melis Birkan, Gürsu Gür ile birlikte oynadı.

Necip Memili, 2018 yılında Show TV'de Çukur dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide Cumali Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2005 - Beşinci Boyut - Ali

2006 - Selena - Deli

2007 - Arka Sokaklar - Nevzat

2007 - Hakkını Helal Et - Mahkum

2007 - Bez Bebek - Selman

2007 - Pusat - Taksici

2007-2008- Yaprak Dökümü - Serkan

2008 - Gece Gündüz - Nuri

2009 - Hanımın Çiftliği - Zaloğlu Ramazan

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı

2010 - Nene Hatun

2011 - Firar - Fikret

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam - Fırıldak Necmi

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel - Ali Kemal Sözer

2011 - Lüks Otel

2012 - Yalan Dünya - Cumali

2012-2013 - Dila Hanım - Azer Barazoğlu

2013 - Moskova'nın Şifresi: Temel - Ali Kemal Sözer

2014 - Ulan İstanbul - Doğan

2014 - Sürgün İnek - İmam Ahmet

2015 - Bedel - Vedat

2015 - Guruldayan Kalpler - Yaşar

2015 - Yok Artık! - Ahmet

2016 - Kaçma Birader - Kadir

2016 - Kehribar - Musa Bozoğlu

2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Evliya Çelebi

2017 - Dolunay - Hakan

2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul - Kadir

2018 - Şahsiyet - Tolga

2018 - Çukur - Cumali Koçovalı

2019 - Karakomik Filmler 2 Arada - Kadir Alimdar