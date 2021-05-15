Çukur Şahran kimdir? Çukur'da Cumali Amca'nın Afganistan'dan getirdiği Şahran gerçek adı nedir?
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Çukur Şahran kimdir? Çukur'da Cumali Amca'nın Afganistan'dan getirdiği Şahran gerçek adı nedir?

Çukur Şahran kimdir? Çukur'da Cumali Amca'nın Afganistan'dan getirdiği Şahran gerçek adı nedir?
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Çukur'da uzun zamandır merak edilen Cumali amcanın son kozu ekranlara gelecek. Vartolu Saadettin'le beraber Afganistan'dan gelen amca sosyal medyada gündem oldu! Peki, Çukur Cumali amca kim, gerçek adı ne? Çukur Cumali amca kötü mü, amacı ne? Çukur Şahran kimdir? Çukur'da Cumali Amca'nın Afganistan'dan getirdiği Şahran gerçek adı nedir?

Çukur'da İdris Koçovalı'nın abisi olan Cumali Koçovalı'nın adı çok uzun zamandır anılıyor. Çukur'da Vartolu'nun Yamaç'a bahsettiği Amca'nın arkasındaki güç kim? Şahran mı, Çukur Şahran kimdir, gerçek ismi ne, kim oynayacak? Çukur Şahran kimdir? Çukur'da Cumali Amca'nın Afganistan'dan getirdiği Şahran gerçek adı nedir?

ÇUKUR CUMALİ AMCA KİM?

Haftalardır sosyal medyada gündemden düşmeyen Cumali Koçovalı, artık Çukur'a geldi. Bu bölümde Afganistan'dan dönen amcanın ise niyeti hiç iyi görünmüyor! Çukur'da avukatı da yanına alan amca Cumali Koçovalı, Kulkan'la ne işler çeviriyir? Çukur'da uzun süredir merak edilen Cumali Koçovalı karakterine Müfit Kayacan hayat veriyor!

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

17 Ocak 1959 günü Kaş, Antalya'da dünyaya gelmiştir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. İlk 1983 yılında rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. Aynı zamanda 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi süresince başlatılan birçok festivalden biri olan "Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği" 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı. Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapmış olan Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de yaratıcılarındandır. Birçok sosyal proje kapsamında köylere, cezaevlerine tiyatroyu taşımış ve antik mekânlarda oyunlar sergilemiştir. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor18 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. projesinin de yürütücülerindendir. Bazı televizyon dizileri ve filmlerde de rol almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmiştir.

ÇUKUR ŞAHRAN KİMDİR?

Amca Cumali'nin yardım istediği kişi olarak bilinen Şahran, Afganistan'dan geldi. Amca, adamlarına "Şahran gelene kadar beni koruyun." dedi. Bu nedenle Şahran'ın kim olduğu merak edildi. Şahran'ı oynayan kişi ise henüz görülmedi. Bu kişi Amca Koçovalı'nın son kozu olacak bu nedenle bu bilgi henüz dizide gizemini koruyor. Gizemli olan bu kişi seyirciyi de henüz tanıtılmadı.

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