Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragmanı izle!
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Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragmanı izle!

14.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:29
Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragmanı izle!

4 sezondur Show TV'nin en çok izlenen dizisi başarısını kazanmış Çukur dizisinin yeni bölümü bu hafta da seyirciler tarafından büyük bir heyecanla merak ediliyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça geniş izleyici kitlesine sahip Çukur bu hafa da merakla bekleniyor. Peki Çukur ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı!

Hem replikleri, hem müzikleri hem de aksiyon dolu sahneleriyle yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde fenomen haline gelmiş Çukur dizisi 4 sezondur daha büyük heyecan ve aksiyonlarla Show TV ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Baş rollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Kırantepe ve Perihan Savaş gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizi ülkenin en geniş izleyici kitlesine sahip. Her hafta heyecanla beklenen Çukur dizisi bu hafta da ayın şekilde bekleniyor. Peki Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı!

ÇUKUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta yeni aksiyonlarla seyircilerle buluşan Çukur dizisinde nabız hiç düşmüyor! Selim Koçovalı'nın ölümünün ardından daha da hırslanan Çukur ailesi bu hafta da seyircileri ekranların karşısına bağlayacak gibi görünüyor. Geçen haftadan beri heyecanla beklenen Çukur bu hafta 107. bölümü yani 4. sezon 15. bölümü ile seyircilerle buluşacak. Çukur yeni bölümü her hafta olduğu gibi bugün yani Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de yayınlanacak!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Koçovalı kardeşlerinin ve Çukur'un başına her hafta yeni maceralar ve yeni aksiyonlar geliyor. Son olarak Selim Koçovalı'nın kaybıyla sarsılan Çukur ailesi intikamlarını bu hafta intikam ateşiyle yanıyor! Yayınlanan fragmanlarıyla seyircileri şimdiden heyecanlandıran Çukur bugün saat 20:00'da seyircilerle buluşacak. İşte Çukur yeni bölüm fragmanları!

ÇUKUR 107. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

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