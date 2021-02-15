Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur 116. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur son bölüm izle!
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Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur 116. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur son bölüm izle!

15.02.2021 08:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:38
Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur 116. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur son bölüm izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? diye soruyor. Peki, Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur 116. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur son bölüm full izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Hem aksiyon sahneleri, hem komedisi hem de oyuncu kadrosuyla ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? diye soruyor. Peki, Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur 116. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 115. son bölüm ardından, 116. bölüm fragmanı ile 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÇUKUR TÜM BÖLÜMLERİNİ KESİNTİSİZ OLARAK BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ...

ÇUKUR 116. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali'nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç'ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca'nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca'nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

ÇUKUR 115. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

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