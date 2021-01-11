Çukur Murtaza kimdir, nereli? Çukur'da Murtaza rolünü oynayan Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çukur dizisi bugün 111. bölümüyle ekranlara geldi! Çağatay Erdenet'in geri dönmesiyle dizide heyecan tavan yaptı! Diziye Çağatay Erdenet rolüyle geri dönen Nejat İşler'in yanı sıra, bir sevilen karakter daha geri döndü! Şimdi Çukur severler, Çukur Murtaza kimdir, nereli? Çukur'da Murtaza rolünü oynayan Ferit Kaya kimdir? sorularını araştırıyor!

Çukur konuk oyuncuları arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Murtaza rolüyle karşımıza çıkan Ferit karakteri. Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisi, bu hafta da yine bütün heyecanıyla ekranlardaydı. Çağatay Erdenet rolünde Nejat İşler diziye geri döndü. Çağatay'ın yanı sıra bir de diziye maskeli bir adam ve Murtaza karakteri de girdi. Çukur konuk oyuncuları arasında Murtaza karakteri de sempatik konuşmalarıyla ve tiplemeleriyle ilgi gördü! Peki, Çukur Murtaza kimdir, nereli? Çukur'da Murtaza rolünü oynayan Ferit Kaya kimdir?

FERİT KAYA KİMDİR?

Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde doğmuştur. Ferit KayaZaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan 'Kötü Yol' (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.

Ferit Kaya son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya Arka Sokaklar 'da Azminin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya 'da Hamit karakteriyle Rol Almıştır. 2020'de ise Çukur dizisinde Feriğin Murtaza karakterini canlandırmaktadır.