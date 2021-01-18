Çukur maskeli açıklandı! Çukura giren yeni maskeli adamın ismi nedir?





Ekranların fenomen dizisi Çukur'da aksiyon hız kesmiyor. Dizinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli'yi öldüresiye döven maskeli gizemli dövüşçünün kimliği ifşa oldu. Çukur dizisi son bölümde heyecan fırtınası devam edecek. İşte maskeli ve gizemli adamın kimliği...

ÇUKUR MASKELİ KİM?

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çağatay Erdenet'in ailesini korumak için tuttuğu maskeli dövüşçü, sosyal medyada merak konusu oldu.

Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli ve gizemli adam Çukur dizisinde daha önce hayatını kaybederek diziye devam eden Kemal'den başkası değil. Gizemli ve maskeli adamı daha önce Kemal rolünü canlandıran Uğur Yıldıran canlandırıyor.

Ancak sürpriz bununla sınırlı değil. Uğur Yıldıran dövüş sahneleri için geçmişinden gelen özel bir eğitime sahip olduğu için şu an sahnelerde o rol alıyor fakat maskesi düştüğü zaman bir başka ismin yüzü gösterilecek.

Yapımcıların bu kararı almasındaki büyük etken ölmüş bir karakteri farklı bir karakterle olsa da yeniden diziye almamak. İzleyicilerin nefesini kesen dövüş sahnelerindeki başarısı çok konuşulan Uğur Yıldıran geçmişinde dövüş eğitimi almış olan bir isim. Bu nedenle yapımcılar arayışa girmeden karakteri canlandıramı için Uğur Yıldıran'a teklif götürdü.

Karakterin Yamaç ile bir kez daha karşı karşıya geleceği ancak bu kez dövüşten Yamaç'ın galip ayrılacağı ve Yamaç'ın karakterin gerçek kimliğini öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacağı konuşuluyor. Gizemli ve maskeli adamın kimliği öldüğü sahneye kadar bu nedenle gizli tutulacak.

Çukur dizisinde Yamaç'ı döven gizemli ve maskeli adamın yaptığı dövüş sanatı ne?

Çukur dizisinde Yamaç'ı döven maskeli ve gizemli adam Ninjutsu tekniğini kullanıyor. Tam adı Bujinkan Budo Taijutsu olan uzak doğu dövüş sanatları arasında yer alan Ninjutsu, rakibini tamamen etkisiz hale getirmeye dayalı bir dövüş. Ciddi yaralanmaların meydana gelebildiği dövüş sanatında, bu eğitimi alanlara güçlerini normal insanlara kullanmamaları konusunda yemin ettiriliyor.

Bujinkan Budo Taijutsu (yurdumuzda genellikle Ninjutsu olarak bilinir) Samuray ve Ninja öğretilerinin oluşturduğu bir hayatta kalma ve kaliteli yaşama sanatıdır. Bu sistemi 6 dövüş okulu ve 3 Ninja okulu oluşturur.

Bujinkan sisteminde amaç madalya almak veya kazanmak değildir. Sanatımızda istenilen sağlıklı, dengeli bir seviyeye ulaşmak, hayatta mutlu ve sağlıklı olabilmektir. Bu anlamda teknikler kısa, etkili, güç gerektirmeyen bir şekilde uygulanır. İnsanın alet kullanabilen bir varlık olduğu unutulmadan her çeşit eşyayı gerektiğinde bir alet olarak kullanabilmenin yolları çalışılır. Dövüş sporları ile Bujinkan sistemini ayıran en büyük özellik, Bujinkan'da bir 'yenen' ve 'yenilen'in olmamasıdır. Bu sanatı çalışan kişiler son kurtuluş olarak savaş tekniklerine başvurduğundan en etkili ve ağır hasar verebilecek teknikler öğrenilir ancak amaç hiç savaşmamak ve savaş kaçınılmaz olduğunda -mümkün ise- can bağışlamaktır.

Bujinkan sisteminde düşüşler, yuvarlanmalar, zıplamalar gibi tekniklerin yanı sıra çıplak el teknikleri (vuruşlar, tekmeler, kırışlar, kilitlemeler, atışlar, boğmalar vs) ve birçok alet öğretilmektedir. Bu aletler temel olarak Bıçak (Tanto), yarım sopa (Hanbo), sopa (Bo), Şuriken (fırlatma aletleri), Kusari Fundo (zincir ve ağırlık), Samuray kılıcı (Kenjutsu), Ninja kılıcı (Şinobi Gatana Happo Bikenjutsu), Yari (mızrak), Naginata (ucunda kılıç bulunan bir çeşit mızrak), Kyoketsu Şoge (Kancalı bıçak, ip ve demir halka) dir. Tüm bu teknikler ayakta ve yerde çalışılmaktadır.

Bujinkan sistemini kuran Dr. Masaaki Hatsumi bu 9 ekolü yaşayan son Ninja olan Takamatsu Toşitsugu'dan öğrenmiştir. Her okulu tek tek öğrenen Hatsumi Soke ileriki zamanlarda bunları bir sistem haline getirmiş ve Bujinkan sistemini kurmuştur böylelikle bu sanatlar geçmişte kalan ölüler olmaktan çıkıp yaşayan bir sistemin parçaları haline gelmişlerdir. Bujinkan sistemi içinde bu okullar tek tek te çalışılmaktadırlar.

Soke Masaaki Hatsumi bugün dünyadaki tüm İga Ninjalarının lideri olarak bilinir ve tanınınr.

Bu sanatın Türkiye'ye girişi ise Ercan Şarbat ile olmuştur. Şarbat Dai Şihan 2005 yılında Japonya'da bizzat Soke Hatsumi'nin yapmış olduğu '5.Dan ölümcül niyet testi'ni ilk seferde geçmiş ve bu sanatı öğretmeye yetkili ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur. Şu an kendisi Japonya Honbu Dojo'dan yetkili en üst seviyede baş eğitmendir ve birçok eğitmen yetiştirmiştir.

Çukur dizisinin Kemal'i Uğur Yıldıran dizide nasıl öldü?

Çukur dizisinin en sevilen karakterleri arasında yer alan Kemal, Yamaç Koçovalı'yı ölümden kurtarmak için canını verdi. Azer ile yaşanan çatışma sırasında mermisi biten Yamaç kollarını açıp ölümü beklediği sırada açılan ateşte Kemal önüne geçti ve canını vererek sadakatini ıspat etmiş oldu. Kemal daha önce ihanet nedeniyle Çukur'da dışlanmıştı.

Çukur dizisinin Kemal'i Uğur Yıldıran kimdir?

Kariyerine dansla başlayan Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran, 26 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamladı. Dansla ilgilenen Uğur Yıldıray, Hadise'nin Eurovision'a katılmasıyla yanında dansçı olarak adından söz ettirdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşayan Uğur Yıldıran; Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmaktadır.

Yamaç'la kıyasıya dövüşen gizemli karakterin kavga sahneleri oldukça dikkat çekti.

ÇUKUR MASKELİ DÖVÜŞÇÜ ADAM KİM?

Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi. Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıya kavga eden maskeli adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti.