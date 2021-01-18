Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

18.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:33
Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisinde son bölümlerde senaryo kadar oyuncular da dikkat çekiyor. Cengiz Erdenet'in küçük oğlu Kulkan Erdenet, planları ve komik kişiliği ile izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Çukur'da Kulkan karakterine hayat veren Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisinde Koçovalı ailesinin düşman ailesi Erdenet'ler büyük dikkat çekiyor. Pavyon sevdasıyla izleyenlere komik anlar yaşatan Kulkan karakteri, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Cengiz Erdenet'in küçük oğlu ve Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay erdenet'in küçük kardeşi Kulkan Erdenet izleyicilerin dikkatini çektiği kadar bol bol araştırılıyor da. Peki, Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Çukur'da Kulkan karakterine hayat veren Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇUKUR KULKAN KİMDİR? GENCO ÖZAK KİMDİR?

Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da, Taşra Kabare'ninTemizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

GENCO ÖZAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Demet Şener Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 23:34:58. #1.15#
title