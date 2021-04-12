Çukur Karaca ölecek mi? Ece Yaşar diziden mi ayrılıyor? Çukur Karaca kimdir, kim canlandırıyor?

Çukur yeni bölüm fragmanında Karaca'nın boğulduğu görülüyor. Buna göre Karaca ölecek mi, diziden mi çıkacak merak edildi. Peki, Çukur Karaca ölüyor mu? Çukur Karaca diziden mi çıkacak? Çukur Karaca karakterini kim canlandırıyor?

Çukur Karaca öldü mü, Çukur Karaca diziden neden ayrılıyor, ölecek mi, hakkında açıklama yapıldı mı? Çukur Karaca'ya ne olacak? Detaylar haberimizde.

ÇUKUR KARACA ÖLÜYOR MU?

Çukur 4. sezon 32. bölüm fragmanında Karaca'nın, Cumali Amca tarafından boğulduğu görülüyor. Bunun üzerine Karaca ölecek mi araştırılması yapıldı. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Karaca karakteri ölecek mi, diziye devam edecek mi, diziden mi ayrılacak yeni bölümde netlik kazanacak.

ÇUKUR KARACA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çukur dizisinde Karaca karakterini "Ece Yaşar" canlandırmaktadır.

ÇUKUR KARACA (ECE YAŞAR) KİMDİR?

Ece Yaşar, Ankara 1994 doğumludur. Başak burcu olan başarılı oyuncu 1.65 boyunda ve 53 kg ağırlığındadır. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk alanında tamamlamıştır.

Ece Yaşar birçok dizide ve tiyatroda rol almıştır. Star TV'de yayınlanan Kara Sevda dizisinde Eda karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hayvan Çiftliği isimli tiyatro oyununda da rol almıştır.

Çukur'da Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar oyunculuğun yanı sıra yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirmeler de yapmaktadır.