Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna Genco Özak'ın ardından Begüm Akkaya da dahil oldu. Son olarak "Yeni Hayat" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Özkaya, dizide "Seher" rolünü canlandıracak.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'a "Kulkan Erdenet" karakteriyle katılan Genco Özak'ın ardından sürpriz bir isim daha dahil oldu.

4. sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Çukur dizisi, kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Genco Özak'ın ardından dizinin kadrosuna Begüm Akkaya da dahil oldu. Son olarak "Yeni Hayat" dizisinde seyirci karşısına çıkan Akkaya "Çukur"da Seher rolünü canlandıracak.

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Giresun'ludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olmuştur.

Begüm Akkaya, "Mavi Dalga" ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Nergis Hanım" ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, "Kuma" filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Begüm Akkaya; Uçurum, 20 Dakika, Altınsoylar ve Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde rol almıştır. Begüm Akkaya, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Tomris karakterine hayat vermektedir. Begüm Akkaya, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Kova burcudur.

Begüm Akkaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Yeni Hayat (Seher)

2019 – Kurşun (Tomris) (TV Dizisi)

2019 – I Am You (Melike) (Sinema Filmi)

2018 – Adı Zehra (Hayal) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Elif) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Ümmü) (TV Dizisi)

2015 – Bugünün Saraylısı (Feride) (TV Dizisi)

2014 – 20 Dakika (Zeliha) (TV Dizisi)

2013 – Nergis Hanım (Sinema Filmi)

2013 – Mavi Dalga (Perin) (Sinema Filmi)

2012 – Uçurum (Ceylan) (TV Dizisi)

2012 – Kuma (Ayşe) (Sinema Filmi)

2012 – Acayip Hikayeler (Fazilet) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Hasibe) (TV Dizisi)

2010 – Sessiz Çocuklar (Sinema Filmi)

2010 – Hür Adam (Aysel) (Sinema Filmi)

2010 – 72. Koğuş (Dilsiz Suna) (Sinema Filmi)

2010 – Kapalı Çarşı (Dilek) (TV Dizisi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Pınar) (TV Dizisi)

2008 – Aşk Tutulması (Gamze) (Sinema Filmi)

2006 – Yeşeren Düşler (Sakine) (TV Dizisi)

2006 – Doktorlar (Melisa) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Sibel) (TV Dizisi)