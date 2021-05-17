Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu
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Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Finale 3 bölüm kalan Çukur dizisinde kadroya yeni bir isim daha dahil oldu. Amca Cumali'nin adını zikrettiği, Koçovalı kardeşlerin yeni düşmanı 'Şahran'ı Sarp Akkaya canlandıracak.

Final için gün sayan Ay Yapım imzalı Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'a yeni bir karakter katıldı.

Çukur'un son bölümünde Amca Cumali'nin "Şahran gelene kadar beni koruyun" şeklindeki sözleri üzerine 'Şahran' karakterini kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. Çukur dizisinde amca Cumali'ye savaş açan Yamaç, Vartolu, Akın ve Cumali'nin yeni düşman olacak Şahran'ı Sarp Akkaya canlandıracak.

DİZİYE KONUK OYUNCU OLARAK GİRECEK

3 bölüm sonra final yapacak dizide Sarp Akkaya'nın canlandıracağı Şahran, 24 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 129. bölümünde ortaya çıkacak. Yeni transfer Sarp Akkaya, Çukur'un son 3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak.

Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu
Sarp Akkaya

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurlular, genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar. Kızını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ayşe, Karaca'nın ölümünden tüm Koçovalıları sorumlu tuttu.

Ayşe'nin ağır sözlerinden sonra Cumali, Amca'ya saldırmak üzere harekete geçti. Kahvenin önünde Cumali'nin yolunu kesen Çukurlu gençler, ona katılmak istediğini söyleseler de, daha önce Amca'nın yanında yer aldıkları için hala büyük bir öfke duyan Cumali, herkese sert tepki gösterdi.

Cumali, Akın, Metin ve Meke, Amca'nın deposuna saldırı düzenledi ancak burada kapana kısıldılar. Zor durumda kalan dörtlüyü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular kurtardı. Cumali ise Amca'yı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyledi ve depodaki tüm malları yaktı.

KOÇOVALI KARDEŞLERİN DUYGU DOLU ANLARI

Amca'nın yaptıklarının ortaya çıkması üzerine yaşananlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, büyük bir yıkım yaşadı. Yamaç ise Vartolu'yu yalnız bırakmadı. Vartolu'nun yaşadığı vicdan azabıyla kendisine zarar vermesini istemeyen Yamaç, elinden geleni yaparken, iki kardeşin duygu dolu anları izleyenleri derinden etkiledi.

Cumali de Salih'e desteğini gösterirken, Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek birbirine kenetlendi.

Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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