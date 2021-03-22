Çukur dizisi nerede çekiliyor? Çukur hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Çukur mahallesi nerede?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Çukur nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Çukur nerede çekiliyor? Çukur hangi mahallede ve hangi semtte çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Çukur dizisi nerede çekiliyor? Çukur hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Çukur dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ÇUKUR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çukur dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnelerinin çekimi Fatih ilçesinde Balat semtinde yapılmaktadır. Ek olarak Tarlabaşı Bulvarı'nda çekimlerine yapılan dizinin ilk bölüm sahneleri ise yurt dışında çekildi.

İstanbul'daki tarihi Yarımada'da rengârenk evleriyle yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekânlarından biri olan Fener Balat'ta artık 'Çukur' turizmi yaşanıyor. Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'a ev sahipliği yapan semt, dizinin hayranlarıyla dolup taşıyor.

ÇUKUR KONUSU NE?

İstanbul'un en belalı mahallelerinden biri olan Çukur Mahallesi'nin kontrolü Koçovalı ailesindedir. Ancak Koçovalı mahallesinin başı bir çete ile derttedir. Koçovalı mahallesi bu çete ile uğraşırken, yıllar önce yeni bir hayat kurmak üzere mahalleyi ve ailesini terk eden Yamaç, mahalleye geri döner. Ancak ne mahalle ne de Yamaç eskisi gibidir. Hayatının aşkı olduğuna inandığı Sena ile hayatını yeniden düzene koymaya çalışan Yamaç'ın hayatında şimdi yeni bir dönem başlamaktadır. Eski mahallesine yeni hayatı ile dönen Yamaç ve Sena çiftini Çukur Mahallesi'nde Koçovalı ailesi ile neler beklemektedir? Heyecan verici senaryosu ile izleyenleri ekrana kilitleyen Çukur dizisinin senaryosu Gökhan Horzum tarafından kaleme alınmaktadır.

ÇUKUR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çukur dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler:

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Yardımcı karakterler:

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.