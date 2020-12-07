Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kaç yaşında, nereli? Hayatı ve hakkında bilgiler, rol aldığı diziler nelerdir?

Son dönemlerin başarılı oyuncusu Genco Özak merak ediliyor. Peki Genco Özak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...

ÇUKUR DİZİSİNDE KULKAN ERDENET'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki "Kulkan Erdenet" karakterini başarılı oyuncu "Genco Özak" canlandırmaktadır.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 22 Kasım 1992 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamıştır. Genco Özak, ilk oyunculuk deneyimini 2014 senesinde Kocamın Ailesi dizisinde yaşamıştır.

Genco Özak doğum tarihi : 22 Kasım 1992

Genco Özak kaç yaşında : 28 yaşında

Genco Özak mesleği ne : Oyuncu

Genco Özak nereli : İstanbul doğumlu

Genco Özak burcu ne : Akrep

Genco Özak boyu kaç : 1,84 metre

Genco Özak kilosu kaç : 79 kg

Son zamanlarda birçok dizide rol alan Genco Özak son olarak Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini canlandırmaktadır. Çukur'dan önce Söz, Vatanım Sensin, Güvercin, Martıların Efendisi vb. gibi yapımlarda rol almıştır. Genco Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.

GENCO ÖZAK ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELERDİR?

2018 : Söz (Kopuk : Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 : Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 : Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 : Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 : Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 : Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)