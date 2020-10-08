Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi
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Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi

08.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:52

Ekranların fenomen dizisi Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düşerken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Selim karakterini canlandıran Öner Erkan ile Selim karakterinin kızı Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ikili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Uçankuş'un haberine göre, ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini yürüttükleri öne sürüldü.

Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

Dizide baba-kızı canlandıran oyunculardan Ece Erkan ile Ece Yaşar arasındaki yaş farkı 14. Çukur dizisinde Karaca rolüyle tanıdığımız Ece Yaşar 26 yaşında. Çukur'un Selim'i Öner Erkan ise 40 yaşında.

Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi
Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi
Haber Yorumları (1)
ZEBERCET: İskender büyük. . .
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