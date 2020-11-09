Çukur canlı izle! Çukur son fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 9 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 11. bölüm (103. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda? Çukur 103 fragmanı

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yen bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 102. bölüm full izle!

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 101. bölümün bitmesinin hemen ardından 102. bölüm yani 4. sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugün ekranlara gelen 102. bölümden hemen sonra ise 103. bölüm fragmanı ekranlara gelecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın yeni sorunları arasına Çağatay Erdenet'in dönmesiyle yenileri kalktı. Diğer yandan Yamaç'ın Fidan olayında yardım etmesi, Koçovalı kardeşler arasında kavgaya neden oldu. Cumali ve Vartolu arasında ipler kopma noktasına geldi. Ayrıca Cumali Salih'i Çukur'dan attı. Mahallede ve evde yaşadıkları ile yükü iyice artan Cumali, mahallesi için tefeciden borç almak zorunda kaldı. Ayrıca Cumali, İdris'in ölümüne neden olan isimlerden birinin de Efsun olduğunu duydu ve silahını alıp karşısına geçti.

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan