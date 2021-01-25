Çukur Çağatay öldü mü? Çağatay Erdenet ölecek mi? Nejat İşler diziden ayrılıyor mu? Nejat İşler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da, Erdenetlerin bir üyesi daha Koçovalıların eline düştü! Kulkan Erdenet abisini Cumali ve Yamaç Koçovalı'nın ellerine verdi! Peki, Çukur Çağatay öldü mü? Çağatay Erdenet ölecek mi? Nejat İşler diziden ayrılıyor mu? Nejat İşler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur'un başına en büyük bela bu sezon Erdenet ailesinden geldi! Cengiz Erdenet'i geçtiğimiz hafta öldüren Koçovalılar'ın şimdiki hedefi ise Çağatay Erdenet oldu! Son olarak Çukur'a yerleştirdiği bombalar ve sulara zehir katmasıyla çok sayıda insana zarar veren Çağatay Erdenet sonunda yakalandı! Kulkan Erdenet, abisini Çukur'a teslim etti! Yamaç ve Cumali Koçovalı, Çağatay Erdenet'in peşine düştü. Bölüm sonunda Çağatay'ın ölüp ölmediği de merak edildi! Peki, Çukur Çağatay öldü mü? Çağatay Erdenet ölecek mi? Nejat İşler diziden ayrılıyor mu? Nejat İşler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇAĞATAY ERDENET ÖLDÜ MÜ? NEJAT İŞLER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Çukur dizisine Cengiz Erdenet'in büyük oğlu olarak giren Çağatay Erdenet, Çukur'a yaptıklarının sonucunu son bölümde ödedi! Bütün Çukur'u bombalarla, mayınlarla kaplayan ve birçok kişiye zarar veren Çağatay Erdenet için patlamalı bir son hazırladılar! Bir mayının üzerinde tuzak kurdukları Çağatay mayının üzerinde asılı halde bırakıldı! Çağatay Erdenet mayının patlamasıyla öldü ve Nejat İşler diziye veda etti!

Cengiz Erdenet ve Ogeday Erdenet'ten sonra Koçovalılar Çağatay Erdenet'ten de intikamlarını aldılar! Sırada Kulkan Erdenet var!

ÇUKUR'UN ÇAĞATAY ERDENET'İ NEJAT İŞLER KİMDİR?

Çukur Çağatay Erdenet karakteri, Cengiz Erdenet'in büyük oğludur. Çağatay Erdenet karakterini Nejat İşler canlandırmaktadır.

Nejat İşler, 28 Şubat 1979 İstanbul doğumludur. Dedesi Feshane işçilerinden sayacı bir usta, babası da işçidir. İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. İşler soyadını dedesinin işinden aldığını söylemiştir.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Taksim'de dolaştığı bir gün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan "Danton'un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuvar sınavına girmeye karar verdi. İstanbul'a döndüğünde, 1991 yılında ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümüne başvurdu ve kazandı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuvar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı. 1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte "Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosunu" kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikâyeler yazmaya başladı. "Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunları, benim yazı yazmamın nedeni yazmak değil, sadece oynayalım diye yazıyorum." dediği, "Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" adlı üç kitap yazdı.

41. Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi. 1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı. Asıl popülerliğini ise Gülbeyaz ve Aliye adlı dizilerde yakalamıştır.

1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası'nda rol aldı. Mustafa Hakkında Her şey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2006 yılında "Çalıntı Gözler", "Yaşamın Kıyısında" ve "İki Süper Film Birden", 2007 yılında ise "Barda" ve "Yumurta" gibi filmlerde rol aldı. 2007 yılının en popüler dizilerinden biri olan "Bıçak Sırtı" adlı televizyon dizisinde rol almıştır. 2009 sonbahar yayın döneminde başlayan Kapalıçarşı isimli dizide oynadı.

2011 yılında "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde başrol oynamış ve yine 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadığı bütün rollerden farklı olarak sıra dışı bir seri katil olan Ercüment Çözer rolünü canlandırmıştır.

Duman grubunun "Ah" parçasını coverlamıştır. Bunun yanında Suzan Kardeş'in Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Cem Yılmaz, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Suzan Kardeş & Makyaj Odası Şarkıları adlı albümünde yer almış ve Hancı adlı şarkıyı seslendirmiştir.

Başrol olarak Kanal D'de yayınlanan Keşanlı Ali Destanı dizisinde başrolde Keşanlı Ali'yi canlandırmıştır. Kanal D'de İntikam adlı dizide Rüzgar rolünü canlandırmış, ayrıldıktan sonra yerine Yiğit Özşener rol almıştır.

Son olarak Kanal D'de Bodrum Masalı adlı dizide Bora karakterini canlandırmıştır. Geçirdiği hastalık sonrasında sakin bir hayat sürmek isteyen Nejat İşler, Bodrum Gümüşlük'te Tezgâh isimli bir sahaf dükkanı açmıştır. 2015'te Bodrum merkezli Gümüşlükspor kulübünün başkanlığına seçildi.

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