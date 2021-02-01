Çukur amca kim? Çukur Cumali amca kim, gerçek adı ne? Müfit Kayacan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Çukur'da uzun zamandır sadece silueti ve yüzüğü görünen amcası geçen bölümde ortaya çıktı! Vartolu Saadettin'in Afganistan'da ziyaret ettiği amca sosyal medyada gündem oldu! Peki, Çukur'daki amca kim? Cumali Koçovalı kim, gerçek adı ne? Müfit Kayacan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Çukur'da İdris Koçovalı'nın abisi olan Cumali Koçovalı'nın adı çok uzun zamandır anılıyor. Çukur'daki amca sık sık elini ve yüzüğünü gösterse de, izleyicilere yüzünü göstermiyordu. Birçok farklı senaryo olsa da, Çukur Cumali amcanın gerçek yüzü hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Geçen bölüm, Çukur Cumali Koçovalı amcaya daha da yaklaşıldı. Peki, Çukur'daki amca kimdir? Çukur Cumali amca kim? Cumali Koçovalı kim? Çukur'daki amcayı canlandıran Müfit Kayacan kimdir?
ÇUKUR'DAKİ CUMALİ AMCA KİMDİR? CUMALİ KOÇOVALI'YI KİM OYNUYOR?
Haftalardır adından sık sık bahsedilen Cumali Koçovalı, artık diziye geliyor. Her zaman sadece eli ve yüzüğü görünen Cumali amca, bu bölümde Afganistan'da göründü. Vartolu Saadettin Afganistan'da çadırda amcasını ziyaret etti. Çukur'da uzun süredir merak edilen Cumali Koçovalı karakterine Müfit Kayacan hayat veriyor!
MÜFİT KAYACAN KİMDİR?
17 Ocak 1959 günü Kaş, Antalya'da dünyaya gelmiştir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. İlk 1983 yılında rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. Aynı zamanda 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi süresince başlatılan birçok festivalden biri olan "Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği" 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı. Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapmış olan Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de yaratıcılarındandır. Birçok sosyal proje kapsamında köylere, cezaevlerine tiyatroyu taşımış ve antik mekânlarda oyunlar sergilemiştir. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor18 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. projesinin de yürütücülerindendir. Bazı televizyon dizileri ve filmlerde de rol almıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmiştir.
MÜFİT KAYACAN ROL ALDIĞI FİLMLER
2007 Çılgın Dersane - Avukat
2008 Çılgın Dersane Kampta - Avukat
2015 Olur İnşallah - Muhtar
2015 Abluka - Hamza
2016 Kırık Kalpler Bankası - Fethiyeli
2017 Yol Kenarı - İmam
2016 Albüm - Cemal
2017 Körfez - Bülent
2018 Anons - Hayati
2018 Son Çıkış - Berber
2019 Kız Kardeşler - Şevket
2019 Aykut Enişte - Sadi
2019 Görülmüştür - Adnan
2019 Küçük Şeyler - Hikmet
2019 Cinayet Süsü - Köylü Adam
2020 Bir Nefes Daha - Serhad
2020 Bayi Toplantısı - Nuri
2020 Biz Böyleyiz - Haluk
2021 Aykut Enişte 2 - Sadi
MÜFİT KAYACAN TİYATRO OYUNLARI
Ormanın Bekçileri 1983
Küçük Nasreddin 1984
Rumuz Goncagül 1984
Becerikli Kanguru 1985
Topuzlu 1985
Köşe Kapmaca 1986
Kırmızı Sokağın Suzanı 1987
Keşanlı Ali Destanı 1988
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 1989
Ay Işığında Şamata 1990
Canlar Ölesi Değil 1990
Sayım Suyum Yok 1990
Fehim Paşa Konağı 1991
Kanlı Nigar 1992
Nalınlar 1993
Öykülerin Azizliği 1995
Köşe Kapmaca 1996n
Düğün Ya Da Davul 1997
Aşk Grevi 1998
Politikada Bir Sarı Çizmeli 1999
Cimri 2000
Yobaz 2001
Töre 2002
Rumuz Goncagül 2002
Komşu Köyün Delisi 2003
Definename 2004
Vatan Kurtaran Şaban 2009
Fehim Paşa Konağı 2010
İnadına Yaşamak 2011
Heccav Yahut Şair Eşref'in Esrarengiz Macerası 2012
Carmela y Paolino 2013
Azizname 2014
Entrikalı Dolap Komedyası 2016
Bu da Geçer Yahu 2018