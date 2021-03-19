Çukur Aliço kimdir? Çukur Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında? Rıza Kocaoğlu nereli?
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Çukur Aliço kimdir? Çukur Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında? Rıza Kocaoğlu nereli?

19.03.2021 07:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:19
Çukur Aliço kimdir? Çukur Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında? Rıza Kocaoğlu nereli?

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur oyuncusu Çukur Aliço kimdir? Çukur Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında? Rıza Kocaoğlu nereli? Rıza Kocaoğlu boyu? Rıza Kocaoğlu sevgilisi kimdir?

Türk sinema ve dizi sektöründe oldukça beğenilen Çukur dizisi oyuncusu Aliço' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Çukur Aliço kimdir? Çukur Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında? Rıza Kocaoğlu nereli? Rıza Kocaoğlu boyu? Rıza Kocaoğlu sevgilisi kimdir?

Çukur Aliço kimdir? Çukur Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında? Rıza Kocaoğlu nereli?

ÇUKUR ALİÇO KİMDİR? RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

"Av Mevsimi" filminde rol aldıktan sonra DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock"ı sahneledi. 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü filminde sinemaya tekrar adım attı. Ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde de rol aldı. 2012'de Karadayı dizisinde "Yasin Komiser"i canlandırdı.

2016 yılında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017 tarihinden bu yana Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırmaktır. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6 bölüm olarak yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırdı.

Çukur Aliço kimdir? Çukur Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında? Rıza Kocaoğlu nereli?

RIZA KOCAOĞLU KAÇ YAŞINDA? RIZA KOCAOĞLU NERELİ?

19 Mart 1979 doğumlu Rıza Kocaoğlu İzmir, Tepeciklidir. Koyu bir Göztepespor fanı olan başarılı oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.

RIZA KOCAOĞLU BOYU?

Kendisi1.70 metre boyunda 66 kilo ve Balık burcu olan Kocatepe'nin ailesi halen İzmir'de yaşamaktadır.

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