Çukur 3. sezon 1. bölüm fragmanı: "Vartolu Sadettin babasını öldüren adamı bulacak!"

14.09.2019 11:07

Ekranların en çok izlenen dizisi Çukur yeni sezonu Pazartesi günü başlıyor. Sezon finalinde diziye veda edenler ile birlikte yeni sezonda yeni oyuncular kadroya dahil oldu. Çukur 3. sezon 1. bölüm fragmanında İdris Koçovalı'nın ölümü sonrasında Çukur'da Azer, Yücel, Timsah ve Efsun hakimiyeti ele alıyor.

Yamaç'ın akıl hastanesinde içler acısı durumu derinden etkiliyor. Sultan Koçovalı ise Vartolu'ya Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek sözleri dikkat çekiyor. Cumali ise hapishanede "Benim babamın katili dışarıda elinin kolunu sallayarak gezerken ben burada volta atmayacağım" sözleri etrafı inletiyor. Bu sözler ile birlikte hapiste Koçovalıların kavgası nefesleri kesiyor.

DİZİYE YENİ KATILAN OYUNCULAR KİMLER?

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak. Diziye katılacağı iddia edilen bir isim ise Mero isimli Türk asıllı Alman rapçi. Ve Baykal'ın kızı Nehir rolünde Hazal Subaşı diziye katılacak.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hapishaneden yeni çıkan Akın Koçovalı, babasının koltuğuna oturmak için Yücel ile işbirliğine giriyor. Çukur'un başına geçme karşılığında tüm Koçovalıları vereceğini söyleyen Akın, Yücel'den kabul yanıtını alınca zincirleri koparıyor.

Yamaç ve İdris'i tuzağa düşüren Yücel bir tercih yapmalarını istedi. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris'in canını istiyor. Tetikler çekildi. Final bölümü gösterilmese de diziye Yamaç'ın mı, İdris Koçovalı'nın mı veda edeceği merak edilenler arasına girdi.

Dizinin finalinde ise geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço'nun sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaparken görüldü. Kaldığı yerde mutlu olmayan Aliço evine dönmek istese de ret cevabı alıyor. İdris'in aile ile ilgili sözünü hatırlayan Aliço ekmeklerden Çukur'un sembolünü yapıyor.