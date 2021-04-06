Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 123. bölüm full izle!
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Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 123. bölüm full izle!

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Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 123. bölüm full izle!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi usta isimlerin yer aldığı Çukur dün akşamki bölüm izle! Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 123. bölüm full izle!

Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı
Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? Çukur Kubilay Aka diziden ayrıldı mı? Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 123. bölüm full izle!

ÇUKUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

4 sezondur devam eden Çukur dizisi, 123. bölümü ile 5 Nisan Pazartesi Show TV ekranlarında yayınlandı. Çukur 124. bölüm yayınlandı mı?

ÇUKUR 124. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 124. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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