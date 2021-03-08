Çukur 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 28. bölüm fragmanı çıktı mı? Çukur yeni bölüm izle! Çukur canlı izle!

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ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Çukur her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ÇUKUR 120. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 120. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 120. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 119. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ile Amca'nın birbirine meydan okuduğu tanıtımda Vartolu'nun karşısına çıkan gazeteci kadın dikkat çekiyor. Yamaç, Efsun'a yaşadıklarını açıklamaya çalışırken, Efsun'un korku dolu anları büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 26. Bölümünde (118. Bölüm) Yamaç ve Efsun karşılaşmasında neler olacağı merakla beklenirken, ikilinin yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatacak. Yamaç'ın elinden kurtulan Kulkan, hayatta kalmak için Amca'ya karşı son kozunu oynayacak. Yamaç hem aile içinde yaşananları hem de mahalledeki değişimin arkasında neler olduğunu öğrenecek. Bir yandan Yamaç'ı kaybetmekten korkan diğer yandan doğru bildiklerine inanan Vartolu, Amca'nın verdiği görevle nefesleri kesen bir aksiyona girişecek. Yamaç, Çukur'da gördüğü manzaralardan sonra Amca'nın karşısına geçerek tarafını seçecek. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Yardımcı karakterler:

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.