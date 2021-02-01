Çukur 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 23. bölüm fragmanı çıktı mı? Çukur yeni bölüm izle! Çukur canlı izle!

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ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Çukur her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ÇUKUR 115. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 115. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 115. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 114. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ve Sultan Koçovalı'nın gerilim dolu anlarının ekranlara geldiği sahnede Yamaç, Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor. Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek tartışmaya son noktayı koyuyor. Yamaç'ın sert sözlerinin ardından akıllara, "Sultan Hanım, Efsun'u kabul edecek mi?" sorusu geliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 21. Bölümünde (113. Bölüm); Akın'dan sonra Emmi ve Aliço'nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur'daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler'in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu'nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar'ın evinde Efsun'la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar'ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.

Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Yardımcı karakterler:

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.