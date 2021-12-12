Çubuklu judocular Zonguldak'tan madalyayla döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuklu judocular Zonguldak'tan madalyayla döndü

Çubuklu judocular Zonguldak'tan madalyayla döndü
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta yapılan 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'na katılan Çubuklu sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yapılan 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'na katılan Çubuklu sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Zonguldak'ta düzenlenen 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'na katılan sporcular, ilçeye döndü.

Şampiyonaya Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünden katılan 13 sporcu, dereceye girme başarısı gösterdi. Sporculardan kategorilerinde Muhammet Yusuf Ateş ve Mustafacan Özdemir birinci olarak altın madalya, Ali İhsan Esen, Kadir Efe Gündür, Ömer Yılmaz ve Ceren Arık ikinci olarak gümüş madalya, Tuğrul Tetik, Muhammet Yiğit Dalgıç, Güleser Ünal, Sırma Yeniaktaş, Meryem Er, Batuhan Harman ve Nida Gencer ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, yaptığı değerlendirmede, başarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kendilerine verilen desteğin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçyiğit, "On üç sporcu ile katıldığımız uluslararası turnuvada 13 madalya ile dönmek bizleri çok sevindirdi. İnşallah hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İlçemizin adını dünya çapında duyurmak istiyoruz ve bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bundan sonraki süreçte Türkiye şampiyonaları için hazırlandıklarını vurgulayan Koçyiğit, "İnşallah sporcularımız çok daha önemli başarılara imza atacaklar. İmkanlarımız ölçüsünde hedeflerimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

Çubuklu judocular Zonguldak'tan madalyayla döndü

Çubuklu judocular Zonguldak'tan madalyayla döndü

Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü duyurdu! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri

Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü duyurdu! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri

 Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title