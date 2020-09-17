Çubuk'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
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Çubuk'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Çubuk'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
17.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:02

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yapılan denetimlere katılarak maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Yapılan denetimlerde, işletmelerdeki sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlara cezai işlem uygulandı. İlçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Denetimlerde maskeyi düzgün takmayan ve maskesi olmayan vatandaşları uyaran Keleş, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Mümkün olduğunca yaşları 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gerektiğini belirten Keleş, bu kişilerin telefonla aramaları halinde vefa destek gruplarının her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını hatırlattı.

Kaymakam Keleş, vatandaşları, tedbirler konusunda çok ciddi gayret ve duyarlılık göstermeye davet etti.

Denetimlere, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Belenlioğlu ve Jandarma Komutanı Baki Üstüner de eşlik etti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hüseyin Yiğiner
Hüseyin Yiğiner
AA Editörü
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