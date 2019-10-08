Çubuk'ta hayat boyu öğrenme toplantısı

08.10.2019 14:14

Çubuk ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Adem Keleş başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Keleş, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede özellikle istihdama yönelik kursların açılması gerektiğini söyledi.

Kursları planlarken alan çalışması yapılmasının önemine işaret eden Kaymakam Keleş, "Bundan sonra özellikle ilçenin değerleri olan ve coğrafi işaretli ürünlerin daha çok üretilmesi ve bu konuda istihdama yönlendirilmesi için de kurslar planlanmalıdır. İnsanların gelir kapsına dönecek, kendilerini geliştirecekleri kurslara ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

İlçede öncelikli konularının istihdam sorunuyla mücadele olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Demirbaş ise şunları dile getirdi:

"Biz belediye olarak eğitimi çok önemsiyoruz. Bunun yanında istihdam sorunuyla mücadele konusunda büyük efor sarf ediyoruz. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın istihdamına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle de hayat boyu öğrenmeyi önemsiyoruz. Belediyemizin Plan ve Proje Müdürlüğümüze de bu konuda talimat verdim. Vatandaşlarımıza örnek olacak çeşitli projeler hazırlayacağız. Hem agat taşı hem de turşu atölyelerimizi verilecek eğitimler noktasında kullanabiliriz."

İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mesçioğlu ise ilçede belediye ve diğer kurumlarla ortaklaşa olarak sanat, spor, müzik, yetenek ve istihdama yönelik kurslar açtıklarını söyledi.

Slayt eşliğinde verdiği sunumda Mesçioğlu, 2019-2020 eğitim yılında da kurum ve kuruluşların talepleri yönünde her alanda hizmet vereceklerini belirterek, "Çubuk'ta tarım, hayvancılık, el sanatları teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, arıcılık, ilk yardım, resim gibi birçok alanda kurslar açtık. İlçede toplam 314 kurs açılırken 6 bin 629 kursiyer kursları tamamlayarak belgelerini aldı. Halen 20 kursta ise 332 kursiyerimiz eğitim ve öğretime devam etmektedir."dedi.

İlçede velileri de okullara çekebilmek için çalışma sürdürdüklerini ifade eden Çubuk Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan da, bunların yanında okullarda öğrenciler için halk eğitim bünyesinde hazırlık kursları açtıklarını ve kurumlarla ortak çok sayıda proje hayata geçirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcıların talepleri de alınarak 2019-2020 eğitim yılının planlaması yapıldı. Ayrıca toplantıda mevcut kursların yanında üretim ve istihdama yönelik kursların yoğunlukta olarak açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA