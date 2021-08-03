Çubuk'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
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Çubuk'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Çubuk'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Mahallesi'nde yol yapım ve asfalt serim çalışması başlattı.

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Mahallesi'nde yol yapım ve asfalt serim çalışması başlattı.

Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde başlattıkları çalışmada 20 sokakta yaklaşık 2500 metre yol yapım ve asfalt sermeyi hedefliyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki asfalt serim çalışmasını inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla 20 sokağı sıcak asfalt ile buluşturacaklarını söyledi.

İlçede temmuz ayında başlattıkları asfalt seferberliğinin Atatürk Mahallesi ile devam ettiğini dile getiren Demirbaş, şöyle devam etti:

"Mahallemizde acil yol ihtiyacı olan ara sokaklar tamamen asfaltlanacak. Uzun yıllardır bakım ihtiyacı olan sokaklarımızı bugün itibariyle asfaltlamış olacağız. En kısa sürede inşallah Atatürk Mahallemizdeki yolları bitireceğiz. Buradan sonra da program dahilinde olan diğer Yavuz Selim, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet ve Barbaros mahallelerimizde asfaltlama çalışmalarımız devam edecek."

Mahallelerinin yıllardır kanayan yarasının çözüme kavuştuğunu anlatan Atatürk Mahallesi Muhtarı Emrah Bozkurt ise şunları kaydetti:

"Başkanımızdan Allah razı olsun şikayetlerimizi dile getirdik ve şimdi sorunumuz çözülüyor. Şimdi Şehit Ahmet Aydoğan Caddesi'nden başlayarak mahallemizde yaklaşık 20 sokakta asfalt serim çalışmalarımız başladı. Başkanımız 35 yıllık yol sorumumuzu çözüyor. Başkanımıza mahallem adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah'ın izniyle hizmetlerinin de devamını bekliyoruz."

Çubuk'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
Çubuk'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
Çubuk'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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