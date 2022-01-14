Çubuk Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nda Harun Yazıcı güven tazeledi

Çubuk Bakkallar Bayiler ve Esnaf Odası olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Divan başkanlığını Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın yaptığı genel kurul toplantısında faaliyet raporu, bilanço, tahmini bütçe, yeni dönem çalışma programı ile gayrimenkul ve taşıt alımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi konuları görüşülerek kararlaştırıldı.

Genel kurula katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kim seçilirse seçilsin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçe esnafının yanında olacaklarını söyledi.

Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi nedeniyle yaşananları ülke olarak dayanışma içerisinde el birliği ve gönül birliğiyle atlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ilçe esnaflarımız başta olmak üzere kendi imkanlarımızla 200 bin maske dağıtımı, 15 bin dezenfektan, 20 bin kolonya, 50 bin bilgi broşürü dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca bu süreçte yine ihtiyaç sahibi 6 bin 800 aileye gıda desteği, 100 aileye de yakacak yardımı yaptık. Hem hükümetimiz hem de yerel yönetim olarak bizler ilçemizde tüm imkanlarımızı seferber ederek esnafımızla, vatandaşlarımızla tam bir dayanışma örneği sergileyerek pandemi dönemini en az zararla atlatılması amacıyla çalıştık."

Pandemiye rağmen mazeret üretmeden çalıştıklarını vurgulayan Demirbaş, şunları söyledi:

"Standart belediyeciliğin dışında insan odaklı hizmet belediyeciliği yürütüyoruz. Görevimiz süresince makamda oturmaktan ziyade hep halkın içerisinde, esnafın yanında olmaya özen gösterdik ve öyle de olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte ilçe tarihinde ilk defa 5 merkez mahallemizde 35 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Merkez mahallelerimizde içerisinde oyun grupları, fitnes aletleri, kamelya ve bankları bulunan toplam 13 bin 216 metrekare alana sahip 9 yeni park yapımı ve 2 parkın da revizyonunu gerçekleştirdik. İlk defa tarımı desteklemek amacıyla 15 bin metrekarelik alanda 10 sera kurarak 100 bin sebze fidesi üretip çiftçilerimize ücretsiz hediye ettik. İlçemizin çarşı merkezi olan Cumhuriyet Mahallemizdeki yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda 106 yapıyı kapsayacak Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni başlattık."

Konuşmaların ardından gündemin son maddesi gereğince seçimlere geçildi.

Seçimlerde 2 aday yarıştı. 202 üye seçime katılırken, odaya bir dönemdir başkanlık yapan Harun Yazıcı 155 oy aldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimde Sadık Karabal ise oyların 46'ısını aldı. Yazıcı güven tazeleyerek tekrar odanın başkanlığına seçildi.

Genel kurula AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, Çubuk Muhtarlar Dernek Başkanı Sadık Can, STK başkanları ve esnaf katıldı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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