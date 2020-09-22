Cübbeli Ahmet "iç savaş" çıkışı sonrası gözaltına alındığı iddialarını yalanladı "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'deki selefi derneklerinin iç savaşa hazırlandığını söyledikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cübbeli Ahmet'in ifadesine başvuracağını açıkladı. Dün akşam gözaltına alındığı haberlerini ise Ünlü ses kaydı yayınlayarak yalanladı.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce söylediği iddiasını bir kez daha tekrarlayarak "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Ünlü'nün dün akşam gözaltına alındığı iddia edildi. Cübbeli Ahmet ise bugün bir ses kaydı yayınlayarak "Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim" dedi.

"EMNİYET İLE GEREKLİ BİLGİLERİ PAYLAŞACAĞIM"

Ahmet Mahmut Ünlü yayınladığı ses kaydında "Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Aslında sizlere görüntülü bir şekilde ulaşmak isterdim. Yanımda bunu yapacak kimse yok. Çok kişi arıyor. İnsanları paniğe sokmamak adına ses kaydı almak istedim. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim. Herhangi bir gözaltı yok. Emniyet ile gerekli bilgileri paylaşacağım. Arkadaşlarımız yanlış bilgilerle paniğe kapılmasınlar. Dualarınızı bekliyorum"

CÜBBELİ AHMET'İN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de 2 bin selefi derneğinin olduğunu belirterek, "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İFADESİ ALINACAK

Cübbeli Ahmet'in sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifade vermeye çağırdı.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "2 bin selefi dernek silahlanıyor" sözlerinin ardından istihbarat birimlerinin harekete geçtiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir" denilerek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com