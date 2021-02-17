CS:GO'nun en önemli konsol kodları ve komut kodları: Rekabetçi kodlar, pratik kodlar, detaylı kodlar!
17.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:10
Tam açılımı Counter Strike Global Offensive (CS:GO), Counter Strike serisinin en popüler ve en çok satan oyunudur. Ağustos 2012'de piyasaya sürülen oyunda oyuncuların performanslarını arttırmaları için gerekli belli başlı konsol kodları vardır. Haberimizin detaylarında bu kodları sizler için derledik…
CS:GO'da dünya çapında tanınan profesyonel oyuncular bile konsol kodlarını kullanıyor. Ne kadar iyi oyuncu olunursa olunsun temel detaylar oyun içi rekabeti etkileyen en önemli faktör. Oyunun "Ayarlar" menüsünden "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" değişkenini "Evet" şeklinden ayarlayarak konsola yazacağınız kodlar oyun performansınızı üst seviyeye taşıyacak.
CS:GO REKABETÇİ KODLARI
- bind caps lock +speed; r_cleardecals ( mermi ve kan izlerini temizler)
- fps_max 300 (FPS 300 sabitleme)
- cl_radar_always_centered "0" cl_radar_scale "0.3"cl_hud_radar_scale "1.15"cl_radar_icon_scale_min "1" cl_radar_rotate "1" (en iyi radar ayarı)
- voice_scale 0.5 (konuşma seslerini azaltıp, yükseltmeye yarar)
- +cl_show_team_equipment cl_teamid_overhead_always 1 (duvardan arkadaşının, silahını ve bombasını görme)
- mat_monitorgamma "[value]" ( parlaklık artırma )
- cl_autowepswitch "0" (silahın otomatik ele gelmesini engeller)
- viewmodel_fov 68 viewmodel_offset_x 3 viewmodel_offset_y 3 viewmodel_offset_z -3 cl_bob_lower_amt 10 (en iyi view model ayarı)
- alias "toggleside" "left" alias "left" "cl_righthand 0; alias toggleside right" alias "right" "cl_righthand 1; alias toggleside left" bind "x" "toggleside" (x tuşuyla, sağ sol eline silah değiştirme )
CS:GO PRATİK KODLAR
- sv_grenade_trajectory_time 10 : Görünen bomba izinin 10 saniye sonra silineceğini ayarlar.
- sv_showimpacts 1 : Mermileri nereye sıktığınızı (mavi renk) ve nereye gittiğini gösterir (kırmızı renk).
- sv_showimpacts_time 10 :Sıkılan mermilerin izlerini 10 saniye sonra silineceğini ayarla
- sv_grenade_trajectory 1 : Herhangi bir bombayı attıktan sonra arkasından bombanın gidiş yönünü gösteren iz çıkartır.
CS:GO DETAYLI KODLAR
- net_graph 1 : LAN veya internet ortamında oynarken o andaki bağlantı durumunuzu ve fps değerini (ping, loss, choke) gösterir.
- cl_showfps 1 : FPS'nizi ekranın sol-üst köşesinde gösterir
- scr_conspeed : Konsolun acılış hızını değiştirir. En yüksek mantıklı değer "9999"dur.
- scr_centertime : Oyun esnasında ekrana gelen "Player dropped the bomb" türünden yazıların ekranda kaç saniye kalacağını belirler.
- hud_centerid 1 : Silahınızı bir oyuncuya doğrulttuğunuzda o oyuncunun nicki ekranın tam ortasında gösterilmesini sağlar.
- hud_saytext_time : Ekranın sol-alt köşesinden akan yazıların her bir satırının kaç saniye boyunca görüntüleneceğini belirler.
- hud_fastswitch 1 : Herhangi bir slottaki silahı hizli secmek icin kullanilir
- hud_deathnotice_time : Ekranın sağ üst koşesindeki kimin öldüğüne dair çıkan frag ikonlarının ve yazıların kaç saniye ekranda kalacağını belirler.
- con_color :Konsol ve ekranda akan yazıların rengini değiştirmek için kullanılır. "Red Green Blue" (RGB) formatında bir değer vermeniz gerekiyor. Örnek: con_color "94 255 255"
- condump : Konsolda görünen bütün yazıları cs:go dizininize condump.txt adındakı bir dosyaya yazıp kaydeder.
- gamma : Default olarak gelen parlaklığı az buluyorsaniz bu değerleri yükseltebilirsiniz. Örnek: gamma 4.5 brightness 8.9
- hideradar : Radari kapatir. (Bu nedenle fazla tavsiye edilmez)
- drawradar : Radari acar.
- setinfo_ah : Autohelp özelliğini açıp kapatır.