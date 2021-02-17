CS:GO'nun en önemli konsol kodları ve komut kodları: Rekabetçi kodlar, pratik kodlar, detaylı kodlar!

Tam açılımı Counter Strike Global Offensive (CS:GO), Counter Strike serisinin en popüler ve en çok satan oyunudur. Ağustos 2012'de piyasaya sürülen oyunda oyuncuların performanslarını arttırmaları için gerekli belli başlı konsol kodları vardır. Haberimizin detaylarında bu kodları sizler için derledik…