CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi Detayları paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan büyük güncelleme ile hem Counter-strike : Global Offensive'e yeni bir operasyon gelmiş, hem de oyunda büyük değişiklikler yapılmıştı. 23 Eylül Perşembe gününün son saatlerinde ise yeni bir destek güncellemesi olan CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi yayınlandı.

Girdap Operasyonu ve beraberinde getirdiği yeni değişikliklerde düzenlemeler yapılan yeni güncellemede çeşitli hatalar düzeltilirken, oynanışta da düzenlemelere gidildi. Şimdi hızlıca CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi ve detaylarına göz atalım.

CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi Detayları

[Diğer]

Kullanıcılar Danger Zone'u arka arkaya birden çok kez oynadığında bazen meydana gelen sabit kilitlenme hatası düzeltildi.

1. Hafta Guardian Görevi olan It's Raining Sharks için bomba alanındaki yerdeki dev X işareti artık kaybolmayacak.

cl_forcepreload ve istemci başlatma seçeneği önyüklemesi kaldırıldı; bu seçenekler internetteki Config'lerden kopyala/yapıştır yapıldığında çökmelere, yavaş yükleme sürelerine ve takılmalara neden olabilir.

T tarafı artık Polis Kalkanı'nı bağış yoluyla satın alamayacak.

Griefing için maksimum bekleme süresi cezası 1 günden 14 güne çıkarıldı.

Pop-up yerelleştirilmiş dizeyi kabul etmedeki hata düzeltildi.

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