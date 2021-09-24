CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi Detayları paylaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi Detayları paylaşıldı

Playerbros - Haberler | Gamegar
CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi Detayları paylaşıldı

CS: GO'ya gelen büyük güncellemenin ardından hata düzeltmeye yönelik güncellemeler gelmeye evam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan büyük güncelleme ile hem Counter-strike : Global Offensive'e yeni bir operasyon gelmiş, hem de oyunda büyük değişiklikler yapılmıştı. 23 Eylül Perşembe gününün son saatlerinde ise yeni bir destek güncellemesi olan CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi yayınlandı.

Girdap Operasyonu ve beraberinde getirdiği yeni değişikliklerde düzenlemeler yapılan yeni güncellemede çeşitli hatalar düzeltilirken, oynanışta da düzenlemelere gidildi. Şimdi hızlıca CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi ve detaylarına göz atalım.

CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi Detayları

[Diğer]

Kullanıcılar Danger Zone'u arka arkaya birden çok kez oynadığında bazen meydana gelen sabit kilitlenme hatası düzeltildi.

1. Hafta Guardian Görevi olan It's Raining Sharks için bomba alanındaki yerdeki dev X işareti artık kaybolmayacak.

cl_forcepreload ve istemci başlatma seçeneği önyüklemesi kaldırıldı; bu seçenekler internetteki Config'lerden kopyala/yapıştır yapıldığında çökmelere, yavaş yükleme sürelerine ve takılmalara neden olabilir.

T tarafı artık Polis Kalkanı'nı bağış yoluyla satın alamayacak.

Griefing için maksimum bekleme süresi cezası 1 günden 14 güne çıkarıldı.

Pop-up yerelleştirilmiş dizeyi kabul etmedeki hata düzeltildi.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü

Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Sezai Temelli Fuat Oktay
Magazin Kerem Kamışlı Gülben Ergen
Spor Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Hava Durumu Rüya Tabirleri Mario Balotelli Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CS: GO 23 Eylül 2021 Güncellemesi Detayları paylaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 17:36:11. #1.12#