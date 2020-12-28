Crystal Palace - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Crystal Palace - Leicester maçı kaç kaç?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Crystal Palace - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Crystal Palace - Leicester maçı kaç kaç? Canlı İzle!

28 Aralık'ta oynanacak olan, Crystal Palace - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Crystal Palace - Leicester maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar

Crystal Palace - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Crystal Palace ve Leicester City 28.12.2020 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Idman TV canlı yayınlıyor.

Crystal Palace Leicester City Hangi Tarihte?

Crystal Palace Leicester City Futbol karşılaşması tarihi 28.12.2020

Crystal Palace Leicester City Hangi Kanalda?

Crystal Palace - Leicester City maçını Idman TV canlı olarak yayınlayacak

Crystal Palace Leicester City Maçı Hangi Gün?

Crystal Palace - Leicester City maçı Pazartesi günü oynanacak

Crystal Palace Leicester City Saat Kaçta?

Crystal Palace - Leicester City Maçın başlama saati 18:00

Crystal Palace Cephesinde Kabus Devam Etti

Crystal Palace cephesinde son 2 haftada alınan ağır hezimetler sonrası teknik adam Roy Hodgson'nın tahtı sallanıyor. 2 hafta önce Liverpool'a 7-0'lık skorla mağlup olan ev sahibi, lidere kaybetmesiyle değil, 90 dakika boyunca sahada hiçbir varlık gösterememesiyle büyük eleştiri toplamıştı. İngiltere Premier Ligi'nin 15. Haftasında ise Aston Villa deplasmanına konuk olan Crystal Palace, gol pozisyonuna dahi girmekte zorlandığı mücadelede, rakibini 10 kişi yakalamasına rağmen rakibin 3-0 kaybetti. Ligi 13. Sırasında yer alan ev sahibinde, Roy Hodgson'nun bu maç son şansı olabilir. Crystal Palace kazanmak zorunda. Crystal Palace takımında Cahill, Ferguson, Hennessey, Kelly, Sakho ve Wickham sakat.

Leicester City Zirve Takibini Bırakmadı

Leicester City evinde konuk ettiği Manchester United karşısında dişe diş bir mücadele sergiledi ve son haftaların formda takımlarından MANU karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen Harvey Barnes ve Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı golle 1 puanı cebine koydu. Son 2 hafta Tottenham ve Manchester United karşısında zorlu bir fikstür geçiren Brendan Rodgers ve ekibi, 2 maçtan topladığı 4 puanla zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip lider Liverpool'un sadece 3 puan gerisinde. Leicester cephesinde ise Pereira'nın sakatlığı bulunuyor.