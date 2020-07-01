Crysis Remastered İleri Bir Tarihe Ertelendi
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Crysis Remastered İleri Bir Tarihe Ertelendi

Crytek ve Saber Interactive ortaklığında geliştirilmekte olan Crysis Remastered, bir takım söylentilerin ardından geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Crysis Remastered İleri Bir Tarihe Ertelendi
01.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:42

Crytek ve Saber Interactive ortaklığında geliştirilmekte olan Crysis Remastered, bir takım söylentilerin ardından geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyunun bu Yaz mevsiminde satışa sunulması bekleniyordu. Ne var ki yenilenmiş sürüm için birazcık daha bekleyeceğiz. Crytek, Crysis Remastered için erteleme kararının alındığını duyurdu.

Hatırlayacağınız üzere dün Microsoft Store üzerinde beklenmedik bir sızıntı yaşanmış ve Crysis Remastered ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı. 23 Temmuz 2020 tarihinde çıkacak olmasının yanı sıra bugün TSİ 19: 00 sıralarında yayınlanması beklenen oynanış fragmanı ve ilk ekran görüntülerini görmüştük. Ayrıca Xbox One versiyonunun da 7 GB civarı bir alana ihtiyaç duyacağı söyleniyordu.

Crysis Remastered Ne Zaman Çıkacak?

Yakın bir zaman önce bir bildiri yayınlayan Crytek, Crysis Remastered ile ilgili her şeyin hazır olduğunu ama oyunu daha fazla cilalamak istediklerini ve bunun için de erteleme kararı aldıklarını duyurdu. Bununla birlikte yaşanan sızıntılara da değinen şirket, hem olumlu hem de olumsuz bütün geri dönüşlerin farkında olduklarını ve hepsini dikkate alacaklarını da sözlerine eklediler.

Ertelenmeye bağlı olarak bugün yayınlanması planlanan oynanış fragmanı ve PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki ön-siparişler de ertelenmiş oldu. Ancak Switch kullanıcıları halen ön-sipariş verebiliyorlar.

Crysis Konusu

CryEngine ile geliştirilmiş olan Crysis, 13 Kasım 2007 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Kısa sürede dünya genelinde popüler hale gelen oyunun hikayesi basit bir görev ile başlıyor. Ancak Kuzey Kore adalarının yaratık sürüsü tarafından istila edilmesiyle büyük bir savaş patlak veriyor. Nomad kod adlı Birleşik Devletler Ordusu Delta Gücü askeri Jake Dunn rolündesiniz. Senaryo boyunca giydiğiniz Nanosuit sayesinde görünmezlik, zırh, güç ve daha hızlı koşma özellikleriniz olabiliyor. Bu da gireceğiniz her türlü savaşta farklı stratejiler uygulayabilmenize olanak tanıyor. Nanosuit dışında fazlasıyla geniş bir mühimmat yelpazenizin de olduğunu söyleyelim.

Crysis Remastered ise hikayede herhangi bir sunmayacak ama yüksek kaliteli dokular, yüksek çözünürlüklü doku paketi, zamansal keskinlik yumuşatma, SSDO, SVOGI, modern alan derinliği, yeni ışık ayarları, hareket bulanıklığı, uygun yerlere parçacık etkilerine ek olarak hacimsel sis, ışık ışınları, yazılım tabanlı ışın izleme desteği ve ekran boşluğu yansımaları gibi büyük görsel gelişime tanık olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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