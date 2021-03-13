Crysis Remastered'a PC versiyonu için 2.1 güncellemesi yayınlandı!

Cyrtrek yaptığı duyuruda, Cryris Remastered PC versiyonu için yeni 2.1 güncellemesini yayınladığını açıkladı. Yeni güncelleme içinde DLSS desteği bulunduruyor, DLSS seçeneği aktif edilirse oyuncular performans artışı sağlayabilecek, ancak uzaktaki bazı dokuların bulanıklaşabileceği de belirtiliyor.

Crysis Remastered 2007'de çıkan oyunun yenilenmiş versiyonu olarak piyasaya sunuldu. Oyun; PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC üzerinden ulaşılabilir durumda bulunuyor.

Epic Games Store'da %50 indirimle 66,99 TL'den satışa sunuluyor.

CRYSIS REMASTERED 2.1 YAMA NOTLARI

Güncelleme ayrıca pek çok hata düzeltmesi içeriyor. Paylaşılan yama noktaları şu şekilde;

Roket öğretici isteminin Geleneksel Çince'de doğru şekilde görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Takılı MG'yi zırh modu etkinken kullanırken kamera titremesinin çok yoğun olmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Uzaylı AI'nın patlamasını engelleyen ve Exodus, Fleet ve Paradise Lost'ta görev ilerlemesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

Bir görevin başında Zırh modunun aktif olmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Ascension'ın giriş ara sahnesinde SCAR'a bağlı olan eksik ses düzeltildi.

Exodus - Sphere'de meydana gelebilecek bir CRYENGINE çökmesi düzeltildi.

Klasik Nanosuit modu kontrol öğreticisinin tüm dillerdeki çevirileri düzeltildi (önceden sadece İngilizce gösteriliyordu).

Oyun boyunca denetleyici öğreticisinin fare ve klavyeyi görüntülemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Reckoning - Fleet'de meydana gelebilecek bir çökme düzeltildi.

FPS sayacının yanlış bilgileri göstermesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Denetleyicinin öğretici istemlerinde yanlış bilgilerin görüntülenmesine neden olan birkaç hata düzeltildi.

Geleneksel Çince dil ayarlarını kullanırken yanlış dillerde görünen birkaç eğitici açıklama düzeltildi.

Ascension'da Geleneksel Çince dilinde VTOL roketlerinden eksik bir öğretici komut istemi düzeltildi.

Fare ve klavye kullanılırken Ascension'daki "fire minigun" öğretici komutundaki bir yer tutucu düzeltildi.

Diğer dilleri kullanırken Klasik Nanosuit kontrolleri öğreticisi için İngilizce çevirilerin görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bazı İtalyan yerelleştirme sorunları düzeltildi (yer tutucular kaldırıldı ve doğru metin eklendi).

Japonca seçildiğinde, yer tutucuların Gösterge Paneli'nde görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bir kontrol cihazı kullanırken takılı herhangi bir makineli tüfekle ADS yapmaya çalışırken oluşan bir sorun düzeltildi. Önceden bu, nişan almak yerine pelerini yanlış bir şekilde etkinleştiriyordu.

Bazı CEPH gözcüleri için animasyonlarla ilgili bir sorun düzeltildi.

Klasik Nanosuit menüsünde görünen birkaç yer tutucu düzeltildi.

Temas - Ada'daki kamera açısına bağlı olarak kaybolan bazı gölgeler düzeltildi.

Klasik Nanosuit çarkından kaybolan bazı istemler düzeltildi.

CRYSİS REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-3450 ya da AMD Ryzen 3 işlemci

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon 470 ekran kartı

Bellek: 8 GB bellek

Boş alan: 20 GB disk alanı

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit işletim sistemi

Önerilen Sistem Gereksinimleri: