Covid: WHO'ya göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Covid: WHO'ya göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir

Covid: WHO'ya göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir
BBC - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, kıtada koronavirüs aşılama programlarının hız kaybetmesinin ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının yayılış hızının kaygı verici olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, kıtada koronavirüs aşılama programlarının hız kaybetmesinin ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının yayılış hızının kaygı verici olduğunu söyledi. Kluge, Avrupa'da 1 Aralık'a kadar hastalık sonucu 236 bin kişinin daha yaşamını yitirebileceği uyarısında bulundu.

Hans Kluge, Kopenhag'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Avrupa'da Covid ölümleri yüzde 11 arttı" dedi.

Kluge mevcut koşullarda 1 Aralık'a kadar kıtada 236 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği tahminlerinin, güvenilir bir modellemeye göre dayandığını söyledi.

WHO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Avrupa ülkelerinde salgının başlangıcından bu yana kayda geçen Covid ölümleri 1 milyon 300 bini aştı. 53 Avrupa ülkesinden 33'ünde geçen hafta Covid ölümlerindeki artışlar yüzde 10'u aştı.

Virüs neden daha hızlı yayılıyor?

Hans Kluge, hastalığın yayılış hızının, özellikle de bazı ülkelerde korumasız gruplar arasında aşılanma oranının düşüklüğü de göz önüne alındığında derin kaygı yarattığını söyledi.

Kluge, virüsün daha hızlı yayılışını Delta varyantına, önlemlerin zamansız hafifletilmesine ve yaz aylarında yolculukların artmasına bağladı.

WHO yetkilisi, Avrupa'da nüfusun yaklaşık yarısının aşılanmasına karşın aşılanma hızının düştüğüne dikkat çekti.

'Üçüncü doz aşı lüks değil'

Avrupa ülkelerine aşı üretimini artırma, aşılarını özellikle de Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleriyle paylaşma çağrısı yapan Kluge, aşılanmış kişilere bağışıklığın devamı için üçüncü doz aşı yapılmasını da savundu.

Kluge, bu yolla hastalığa karşı daha zayıf durumdaki grupların daha güvende olacaklarını söyledi:

"Üçüncü doz aşı hala birinci doz aşısını olmayı bekleyen bir kişiden çalınmış lüks bir güçlendirici değildir. Bu en korumasız durumda olanların da güvenliğini sağlamanın bir yoludur."

"Giderek daha fazla sayıda çalışma, üçüncü dozun korumasız insanları koruduğuna işaret ediyor ve bölgemizde giderek artan sayıda ülke bunu uyguluyor."

WSO daha önce, iki doz aşı olmuş kişilere üçüncü doz aşı yapmanın dünyanın kalan kısmını aşıdan mahrum etmek anlamına geleceğini savunmuştu.

Örgütün acil yardım programının başkanı Mike Ryan bu durumu, can yeleği olanlara birer yelek daha atıp, yeleksiz olanları kaderine terk etmeye benzetmişti.

Covid: WHO'ya göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir
BBC
DSÖ'den ürküten uyarı: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi hayatını kaybedebilir
DSÖ'den ürküten uyarı: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Filiz Akın Hande Erçel Burak Deniz Demet Akalın
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Salih Uçan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Covid: WHO'ya göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:56:27. #1.15#

title