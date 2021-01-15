Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı
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BBC

Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı

15.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:45
Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı

Amazonlar'daki Manaus kentindeki hastanelerde vaka ve yoğun bakım sayısının hızla yükselmesiyle kapasitelerini aşan hastanelerde artık oksijenin tükendiği ve durumun çok vahim olduğu bildiriliyor.

Brezilya'nın Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde koronavirüs salgınının çok hızlı yayılması nedeniyle kapasiteleri zorlanan hastaneler, Covid-19 hastalarına oksijen vermekte sıkıntı yaşamaya başladı.

Amazonlar Eyaleti Sağlık Bakanı Marcellus Campelo, bölgede üretilenin üç katı oksijene ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek yardım çağrısı yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Fiocruz-Amazonia Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'nden Jessem Orellana, Manaus'ta bazı hastanelerde oksijen kalmadığını söyledi.

Jessem Orellana, "Manaus'ta bazı merkezler hastaların nefessiz kaldığı odalara dönüşüyor" dedi.

Brezilya medyasında da kentte hastanelerde yaşanan sıkıntıları yansıtan haberler yer alıyor.

Folha de Sao Paulo gazetesi, oksijen yokluğunda sağlık personelinin hastaları hayatta tutabilmek için umarsızca elleriyle havalandırma yapmaya çalıştıklarını yazdı.

Bir sağlık çalışanı, yaygın olarak paylaşılan bir video klibinde internet üzerinden yardım çağrısı yaparak "Korkunç durumdayız. Birimimizde bugün oksijen tamamen bitti. Bir çok insan ölüyor. Eğer elinizde oksijen varsa lütfen hastaneye getirin" diyor.





Brezilya, koronavirüs salgınında ABD'den sonra en çok can kaybı yaşanan ikinci ülke.

Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 205 bin kişi hayatını kaybetti.





Brezilya'da kısa süre önce koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir çeşidi keşfedildi.

Salgının birinci dalgasında da büyük can kaybı yaşanan Amazon bölgesi, ikinci dalgadan da çok kötü etkilendi.

Morglarda yer kalmadığı için, olağanüstü hal ilan edilen bölgeye geçen hafta soğutmalı konteynerler gönderildi.

Amazonlar Eyaleti Valisi Wilson Lima da eyaletin salgının başından bu yana en kritik noktaya geldiğini söyleyerek gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Brezilya'daki bilim insanları koronavirüsün ülkede ortaya çıkan yeni mutasyonunun İngiltere ve Güney Afrika'da görülen diğer iki önemli mutasyondan farklı olduğunu ama aynı şekilde bulaşıcılık özelliğinin artmış görünmesinin kaygı verici olduğunu söylüyorlar.





Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı
Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı
BBC
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