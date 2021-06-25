Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den yine çıkarmadı
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BBC

Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den yine çıkarmadı

Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den yine çıkarmadı
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı liste"den bir kez daha çıkarmadı.

İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı liste"den yine çıkarmadı.

12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, 3 haftada bir yapılan güncellemelerde daha önce bir kez daha kırmızı listede tutulmuştu.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 21 bin 250 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından duyurulan, yeni seyahat güncellemelerine göre İngiltere; Malta ve Barbados da dahil olmak üzere çoğu ada ülkesi toplam 16 ülkeyi daha yeşil listeye aldı.

Shapps ayrıca yazın ilerleyen dönemlerinde hükümetin, iki Covid-19 aşısı vurulmuş kişiler için, sarı listede yer alan ülkelerden gelmesi durumunda karantina mecburiyetini kaldırmayı amaçladığını söyledi.

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak yeni güncellemede Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Moğolistan, Tunus ve Uganda da kırmızı listeye eklendi.

Bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek olan yolcular 10 gün otel karantinasında kalmak zorunda.

Bir sonraki liste güncellemesinin 15 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor.

Sistem nasıl işliyor?

İngiltere'de ülke çapında yürürlükte olan kapanma dönemi 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlandı.

Ülkeler yeşil-sarı-kırmızı kategorilere ayrıldı ve her kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanmaya başlandı.

Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu bulunmuyor.

Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalacak.

Kırmızı listedeki ülkelerden gelenler ise otelde karantina altına alınacak.

Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanacak.

Kriterler neler?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den yine çıkarmadı
Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den yine çıkarmadı
BBC
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